三地鍾嘉村聯手開陽董座A走3.5億 雄檢求刑18年、併科1.9億罰金

高雄三地集團創辦人鍾嘉村（中）涉嫌透過灌水工程款收受回扣，不法金額估3億5084萬元，高雄地檢署今偵結，依特別背信、證券交易法起訴鍾嘉村，具體求刑18年，併科罰金1億9000萬元。（資料照）

高雄三地集團創辦人鍾嘉村涉嫌透過灌水工程款收受回扣，不法金額估3億5084萬元，使北基國際、三地能源、開陽能源蒙受損失，影響投資人權益，高雄地檢署今偵結，依特別背信、證券交易法起訴鍾嘉村，具體求刑18年，併科罰金1億9000萬元。

另開陽能源董座蔡宗融涉嫌美化開陽財報，配合鍾嘉村將應支付給合豐能源的開發費，轉支付給鍾掌握的尚發公司，雄檢依違反證交法提起公訴，具體求刑12年，併科罰金1000萬元。



鍾嘉村以土地開發起家，集團橫跨通路、房地產及客運，旗下有北基國際、南仁湖、三地開發、三地能源等多家上市櫃、興櫃公司，為高雄知名開發集團。

檢調發現，鍾男為了在屏東獅子鄉、車城鄉土地開發太陽能光電廠，由旗下北基國際百分之百持股的三地能源公司與開陽能源合作，2公司分別以持股51%、49%合資成立合豐能源，2019年4月間，合豐公司向鍾男承租土地，並申請電業籌設許可，與開陽能源簽訂工程、採購及施工統包合約，開陽則需支付每千瓦5000元開發費給合豐能源。

鍾男為侵占該筆開發費，與開陽能源董事長蔡宗融合作，透過假合約將開發費匯款至尚發營造，讓合豐能源損失1億9845萬元的開發費，後太陽能場因工程款超出估算，蔡、鍾2人決定由合豐另找其他廠商施工，原本僅需1億7200萬元的工程款，經鍾灌水後，以3億5700萬元金額發包給尚發，尚發再以3億2900萬元發給毅城營造施作。

毅城營造郭姓負責人接案後，2800萬元差額先回流給鍾男，事後再以1億7200萬元費用，轉包給世英營造施作，1億5239萬元工程費差價則再交付給鍾男，導致合豐能源損失1億5329萬餘元。

檢調另查出，計畫上市的開陽能源為美化財報，將流給鍾男的1億6800萬元回扣列入財報中的「在建工程款」，虛增財報中的淨利與資產，誤導投資人。

雄檢今年10月掌握具體事證，指揮調查局台南市調處兵分多路搜索，當初聲押鍾嘉村後，法院裁定2000萬元交保，蔡宗融無保請回，雄檢當晚提起抗告，經撤銷發回後，地院改裁定鍾收押禁見，蔡則以200萬元交保，鍾男羈押期間一度因身體不適，送醫戒護治療。

