    「2年前掐死人！」墾丁打工男自首 南投殺獨居婦棄屍彰化山區

    2025/12/08 15:49 記者蔡宗憲／屏東報導
    墾丁打工男自首「2年前掐死人」，稱殺死南投獨居婦後棄屍山區。墾丁示意圖，與案件無關。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    墾丁打工男自首「2年前掐死人」,稱殺死南投獨居婦後棄屍山區。墾丁示意圖,與案件無關。(資料照,記者蔡宗憲攝)

    屏東警方昨天據報1起離奇案件，近年在墾丁打工的蔡姓男子走進派出所，自稱2年前在南投名間「因金錢糾紛掐死1名劉姓婦人」，並獨自將遺體載往山區棄置。警方聽完震驚不已，立即通報彰化警方合作追查，案件橫跨2地，疑點重重。

    據了解，蔡男到案時神情複雜，稱案發於2023年10月深夜，在南投某住處與劉姓女子發生口角，憤而徒手將人掐斃。事後他驚慌失措，將遺體打包後開車載往彰化某山區棄屍，各單位調查後，發現劉姓婦人獨居多年，且「已超過2年沒看過人影」，與蔡男描述的時間相符，令案件更添詭異。

    據相關失蹤紀錄顯示，劉姓婦人家屬去年1月通報失聯，其子因多次聯絡不上母親、擔心恐不測，曾向警方報案協尋。如今蔡男自首，讓這起1年多的失蹤案，出現重大突破。

    屏東警方表示，已帶嫌犯前往彰化犯案現場，相關細節仍需進一步釐清，包括死者身分確認、遺體位置、犯案動機是否如蔡男所述。兩地警方已成立專案小組，將帶蔡男前往指認地點，全案依殺人罪深入偵辦。

    男屏東自首2年前殺人棄屍彰投139線 警消搜查中

