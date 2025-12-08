為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    協商21萬元債務不成爆口角 木工竟持鋸子砍傷2人

    2025/12/08 15:23 記者陸運鋒／新北報導
    警方查扣2把鋸子。（記者陸運鋒翻攝）

    張姓男子昨（7日）天在新北市中和區民德公園，與辜姓友人協商21萬元債務時，雙方一言不和爆發口角，張男竟持鋸子朝辜男揮砍，期間還砍傷勸架的林姓男子，警消獲報趕抵，協助林男送醫治療並替辜男包紮，並逮捕張男送辦。

    據了解，從事裝潢木工的67歲張嫌，數月前陸續向73歲辜姓友人借了21萬元，而這段期間辜男催討債務時，一直沒有得到張嫌回應，雙方因此結怨。

    中和警分局調查，張嫌昨天下午3時許，騎機車行經中和民德公園時，看見辜男正與其他人聊天，隨即上前商討如何解決賭債事宜，但雙方協調時火氣越來越大，甚至吵到對街引起眾人注目。

    豈料，張嫌突然從口袋抽出2把鋸子朝辜男揮砍，造成辜男左手臂、左大腿受有刀傷濺血，一旁公園60歲林姓清潔員見狀後勸阻，也遭到張嫌揮砍攻擊，造成左手無名指及小指受傷，民眾見狀紛紛報案。

    據知，警方趕抵時，隨即制伏逮捕張嫌，查扣作案鋸子2把，並協助林男送往板橋亞東醫院治療，至於辜男經救護人員包紮後無需就醫，2人意識皆清醒、無生命危險，警詢後將張嫌依殺人未遂、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後聲請羈押獲准。

    張嫌持鋸子砍傷辜姓男子及勸架的林姓男子，警方獲報趕抵現場將其制伏逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

