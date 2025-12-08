為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    男屏東自首2年前殺人棄屍彰投139線 警消搜查中

    2025/12/08 15:29 記者劉曉欣／彰化報導
    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    有最美彎道之稱的彰化、南投交界縣道139線，傳出有男子在屏東向警方自首，供稱自稱2年前殺人棄屍在139線，但搞不清楚地點是在彰化縣還是南投縣，由於屏東警方將案子交由南投處理，彰化警消則是出動人員前往協助搜尋，目前仍無進一步消息。

    警方透露，自首的這位男子都住在屏東枋寮，本身為台中霧峰人，自稱跑去南投殺人，然後就把屍體丟在139線，由於139線跨越彰化縣與南投縣，男子今天（8日）指稱的地點位於彰化縣，彰化警消有出動搜尋，但沒有發現任何東西。

    警方指出，男子所稱的棄屍女子身分為南投名間人，目前屏東警方將案子交由南投警方處理，彰化警方持續提供協助搜尋。由於男子的言詞反覆，所言是真是假，警方也不敢大意，仍在進一步釐清。

    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播