男屏東自首2年前殺人棄屍彰投139線 警消搜查中

男子在屏東自首，自稱2年前殺人棄屍在139線，彰警協助南投搜尋。（民眾提供）

有最美彎道之稱的彰化、南投交界縣道139線，傳出有男子在屏東向警方自首，供稱自稱2年前殺人棄屍在139線，但搞不清楚地點是在彰化縣還是南投縣，由於屏東警方將案子交由南投處理，彰化警消則是出動人員前往協助搜尋，目前仍無進一步消息。

警方透露，自首的這位男子都住在屏東枋寮，本身為台中霧峰人，自稱跑去南投殺人，然後就把屍體丟在139線，由於139線跨越彰化縣與南投縣，男子今天（8日）指稱的地點位於彰化縣，彰化警消有出動搜尋，但沒有發現任何東西。

警方指出，男子所稱的棄屍女子身分為南投名間人，目前屏東警方將案子交由南投警方處理，彰化警方持續提供協助搜尋。由於男子的言詞反覆，所言是真是假，警方也不敢大意，仍在進一步釐清。

