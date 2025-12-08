新竹女遭虛擬貨幣投資陷阱2個月騙567萬 詐團車手再現身栽了

墜虛擬貨幣投資陷阱，新竹女子2個月被騙走567萬。（情境照）

新竹陳姓女子受詐騙集團矇騙，以為投資虛擬貨幣可獲利，2個月被騙走567萬元，她發現被騙後，詐團仍持續想榨乾她，又派車手劉女現身取款150萬元，然被埋伏員警當場逮捕，新竹地院依詐欺未遂罪判刑。

法官調查，去年2月詐騙集團以通訊軟體LINE與陳女聯繫，佯稱得透過其等投資虛擬貨幣以獲利，陳女信以為真，從去年2月至4月的2個月內，陸續依指示購買並給付詐欺集團成員虛擬貨幣價值合計567萬元。

陳女發現被騙而向警方報案後，本案詐欺集團成員又利用通訊軟體LINE，以假投資真詐騙方式持續詐騙陳女，陳女遂配合警方，與車手相約於今年5月2日下午5時許，在新竹縣麥當勞竹東長春門市面交現金150萬元投資款。

車手劉女依指示現身收款時，遭埋伏警方當場逮捕。

檢方起訴時，建請院方審酌劉女並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益，而加入詐欺集團擔任面交車手，其行為足使詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值譴責，具體求刑有期徒刑2年以上之刑，以資懲儆。

法官則審酌被告參與詐欺集團犯罪分工，助長詐騙歪風，最後依3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應提供160小時義務勞動服務，及接受法治教育課程1場次。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

