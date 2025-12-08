為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹女遭虛擬貨幣投資陷阱2個月騙567萬 詐團車手再現身栽了

    2025/12/08 15:09 記者蔡彰盛／新竹報導
    墜虛擬貨幣投資陷阱，新竹女子2個月被騙走567萬。（情境照）

    墜虛擬貨幣投資陷阱，新竹女子2個月被騙走567萬。（情境照）

    新竹陳姓女子受詐騙集團矇騙，以為投資虛擬貨幣可獲利，2個月被騙走567萬元，她發現被騙後，詐團仍持續想榨乾她，又派車手劉女現身取款150萬元，然被埋伏員警當場逮捕，新竹地院依詐欺未遂罪判刑。

    法官調查，去年2月詐騙集團以通訊軟體LINE與陳女聯繫，佯稱得透過其等投資虛擬貨幣以獲利，陳女信以為真，從去年2月至4月的2個月內，陸續依指示購買並給付詐欺集團成員虛擬貨幣價值合計567萬元。

    陳女發現被騙而向警方報案後，本案詐欺集團成員又利用通訊軟體LINE，以假投資真詐騙方式持續詐騙陳女，陳女遂配合警方，與車手相約於今年5月2日下午5時許，在新竹縣麥當勞竹東長春門市面交現金150萬元投資款。

    車手劉女依指示現身收款時，遭埋伏警方當場逮捕。

    檢方起訴時，建請院方審酌劉女並非無謀生能力之人，卻不思以正途賺取所需，為貪圖輕鬆得手不法利益，而加入詐欺集團擔任面交車手，其行為足使詐欺集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪猖獗，危害社會信賴關係及金融交易秩序，殊值譴責，具體求刑有期徒刑2年以上之刑，以資懲儆。

    法官則審酌被告參與詐欺集團犯罪分工，助長詐騙歪風，最後依3人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應提供160小時義務勞動服務，及接受法治教育課程1場次。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播