板橋氣爆4支瓦斯鋼瓶未關外洩？ 消防釐清其餘源頭或火源

新北市板橋後站定食8及爭鮮兩間餐廳，今天凌晨驚傳瓦斯外洩，造成五人送醫，消防單位目前查出現場四支瓦斯鋼瓶個別開關未關，只關上串聯總開關；圖為氣爆現場。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮同樓層不同戶的兩間餐廳，今天清晨驚傳氣爆意外，巨大爆炸威力將整層建物裝潢、玻璃等建物炸裂而出，現場200公尺街道滿目瘡痍，波及5名恰巧途經的路人、嚇壞附近住戶，釀成5人送醫、30餘戶受損；消防單位勘驗現場，發現4支合計76公升的瓦斯瓶被震到樓梯間，初步檢視人員下班時，未關閉4支瓦斯瓶開關，只關閉串聯4支鋼瓶的開關，懷疑瓦斯外洩蓄積釀禍，但仍待進一步釐清有無其餘外洩源頭或火源，釐清氣爆原因。

府中商圈巨大爆炸力將整層兩間餐廳、約147平方公尺建築內物品炸裂而出，現場滿目瘡痍，波及恰巧經過的5名路人，樓上7名住戶也引導下樓，將受傷及驚嚇的5人送醫，幸均已出院，新北市消防局長陳崇岳到場指揮，他表示，案發之際已打烊，店內沒有顧客、員工，現場廚房放置三大一小瓦斯瓶，並未違規，至於氣爆原因，仍待火調勘驗釐清。

據透露，這起氣爆後，警、消勘驗現場，進一步詢問廚房人員使用瓦斯習慣，赫見廚房中4支瓦斯鋼瓶，平常下班後並未個別旋緊（關閉）開關，都關上瓦斯線路串連後總開關，目前仍待釐清，氣爆關鍵是否因每支桶裝瓦斯到串聯開關支間的瓦斯管線是否外洩蓄積，或有其餘的瓦斯外洩來源。

據了解，氣爆現場定食8與爭鮮共用的廚房中，放置3支20公升及1支16公升，共76公升的瓦斯瓶，未超過80公升管制量。

