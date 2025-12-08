為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    板橋氣爆4支瓦斯鋼瓶未關外洩？ 消防釐清其餘源頭或火源

    2025/12/08 15:03 記者吳仁捷／新北報導
    新北市板橋後站定食8及爭鮮兩間餐廳，今天凌晨驚傳瓦斯外洩，造成五人送醫，消防單位目前查出現場四支瓦斯鋼瓶個別開關未關，只關上串聯總開關；圖為氣爆現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋後站定食8及爭鮮兩間餐廳，今天凌晨驚傳瓦斯外洩，造成五人送醫，消防單位目前查出現場四支瓦斯鋼瓶個別開關未關，只關上串聯總開關；圖為氣爆現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮同樓層不同戶的兩間餐廳，今天清晨驚傳氣爆意外，巨大爆炸威力將整層建物裝潢、玻璃等建物炸裂而出，現場200公尺街道滿目瘡痍，波及5名恰巧途經的路人、嚇壞附近住戶，釀成5人送醫、30餘戶受損；消防單位勘驗現場，發現4支合計76公升的瓦斯瓶被震到樓梯間，初步檢視人員下班時，未關閉4支瓦斯瓶開關，只關閉串聯4支鋼瓶的開關，懷疑瓦斯外洩蓄積釀禍，但仍待進一步釐清有無其餘外洩源頭或火源，釐清氣爆原因。

    府中商圈巨大爆炸力將整層兩間餐廳、約147平方公尺建築內物品炸裂而出，現場滿目瘡痍，波及恰巧經過的5名路人，樓上7名住戶也引導下樓，將受傷及驚嚇的5人送醫，幸均已出院，新北市消防局長陳崇岳到場指揮，他表示，案發之際已打烊，店內沒有顧客、員工，現場廚房放置三大一小瓦斯瓶，並未違規，至於氣爆原因，仍待火調勘驗釐清。

    據透露，這起氣爆後，警、消勘驗現場，進一步詢問廚房人員使用瓦斯習慣，赫見廚房中4支瓦斯鋼瓶，平常下班後並未個別旋緊（關閉）開關，都關上瓦斯線路串連後總開關，目前仍待釐清，氣爆關鍵是否因每支桶裝瓦斯到串聯開關支間的瓦斯管線是否外洩蓄積，或有其餘的瓦斯外洩來源。

    據了解，氣爆現場定食8與爭鮮共用的廚房中，放置3支20公升及1支16公升，共76公升的瓦斯瓶，未超過80公升管制量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播