羅天義槍擊案起訴9人 檢對槍手等4嫌發布通緝

楊云豪做案後，燒車滅跡逃逸。（資料照）

高雄詐欺通緝犯羅天義慘遭槍手開16槍斃命，全案橋頭地檢署偵結起訴9人，但包括槍手楊云豪在內的4名要犯仍在逃通緝，檢警查出，主謀前後共找3人行凶，首名槍手出師不利出車禍，第2位槍手李修緣事前反悔不敢動手打退堂鼓，最後才由楊云豪上陣。

專案小組調查，死者詐欺通緝犯羅天義，於8月22日在高市左營區透天豪宅前遛狗，慘遭槍手狙殺16槍，身中4槍不治，檢警專案小組懷疑命案和龐大的毒品利益糾葛有關，動員數百警力自北到南調閱路口監視器，帶回2、30名涉案人員並羈押7名被告，仍讓凶手楊云豪在9月2日坐「桶仔」（偷渡）離境。

檢方查出整起買凶殺人計劃，於今年7月底發動，主謀原本找第一位槍手，但8月初竟在楠梓發生自撞車禍，第二名槍手李修緣做案前反悔不敢動手打退堂鼓，最後才敲定由楊云豪上場。涉案人包括多名「白牌車」司機，以及買賣犯案BMW權利車的人頭、出金人士，總共起訴9人、其中7人聲押獲准，通緝凶手楊云豪、策劃凶手逃亡的范嘉榮、林昱呈、及二號槍手李修緣等4人。

檢方查出凶手楊云豪做案後，焚毀做案汽車後，確實翻牆穿越高雄大學校園，自高雄大學活動中心附近路旁搭乘蘇所駕駛白牌計程車，前往高雄市大樹區忠義路東照山關帝廟前，再由趙男開車接應抵達台南市永康區和平路，沿該路由南往北方向行駛至附近防汛道路讓楊下車逃逸。

楊云豪於桃園地區藏匿數日後，槍擊殺人主謀與集團成員見時機成熟，乃繼續指揮楊云豪與鍾秉恩謀議接應楊云豪逃往屏東墾丁一帶藏匿準備伺機偷渡出境。最後於9 月2 日清晨從屏東東港漁港海堤出海，另由其他不詳船隻接駁，偷渡出境。

全案檢警查出買凶殺人幕後主謀不只一人，於境外遙控指揮遭通緝的范嘉榮統籌安排，包括事前策劃、以及事後逃亡事宜，檢警將持續追緝幕後影武者。

通緝犯羅天義外出遛狗遭伏擊。（資料照）

