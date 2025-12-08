高雄羅天義槍擊命案 有人估計不惜花6千萬奪命「立威」

鄢志豪說明槍手逃亡路線，幾乎繞了台灣一圈，設了17處斷點。（記者洪臣宏攝）

高雄男子羅天義在街頭遭行刑式槍擊身亡，主嫌范嘉榮及槍手楊云豪原有詐欺前科，竟能串聯五大集團犯案，且設置斷點過程縝密，換取到搭漁船偷渡空間，警方目前查出，參與該案者清一色都是北部人士，部分有黑幫背景，研判羅除了惹上數百萬元金錢糾紛，且與幫派大佬有江湖恩怨纏身，因而有人斥巨資買命，甚至有人估計要6千萬元，不惜要奪命「立威」。

高雄警局今召開「0822」羅天義槍擊案破案記者會，宣布查獲7車30嫌2槍，目前仍有6人收押，但主嫌范嘉榮及槍手楊云豪已逃往柬埔寨。

警方指出，該起槍擊命案從4月起開始策畫，區分為五大核心犯罪架構，以利密謀犯案及事後脫逃，分別為槍手、徵信業、權利車、接應脫逃藏匿、偷渡出境集團，五大集團大多互不認識，疑由幕後「影武者」與范姓主嫌負責連繫。

高市刑大大隊長鄢志豪指出，槍手楊云豪於8月22日清晨6時51分開槍狙殺羅男，范嘉榮隨即搭乘7時22分班機逃往柬埔寨，楊嫌隨後也在接應下逃亡。

楊嫌繞了台灣一圈，期間設了17處斷點，最後在屏東東港以某冷凍廠為掩護據點，9月2日清晨4時，搭乘洪姓船長駕駛的「金」號漁船偷渡，單是搭乘漁船的路途中，就以轎車、小貨車換車3次，船長為了規避安檢哨查詢，還捕了一條黃鰭鮪魚等少許漁獲交差，計畫相當縝密。

犯罪集團購買汽油預謀犯案。（民眾提供）

犯罪集團將汽油放置藏匿處。（民眾提供）

楊姓槍手從屏東東港偷渡。（民眾提供）

