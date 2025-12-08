為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    板橋氣爆瞬間曝光！ 路人目睹女子滿臉血 倒地全身發抖

    2025/12/08 14:09 記者吳仁捷／新北報導
    新北市板橋後站商圈，今天凌晨驚傳氣爆，瞬間畫面曝光，當時一行5名路人途經，2女遭波及倒地。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋後站商圈，今天凌晨驚傳氣爆，瞬間畫面曝光，當時一行5名路人途經，2女遭波及倒地。（記者吳仁捷翻攝）

    爆炸瞬間曝光！新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮餐廳，今天清晨1時許驚傳氣爆意外，巨大爆炸將整層建物中裝潢、玻璃、窗框等炸裂而出，現場滿目瘡痍，波及恰巧經過的5名路人及嚇壞樓上一名住戶；5名路人中，其中一男背著一女，與其他2男1女，恰巧經過案發處對面，正要穿過路口時，遭氣爆噴出物品波及，兩女倒地，一女迅速爬起，但一女仍不起，同伴及路人趕回關心，見她仍無法起身，同伴脫下外套讓她覆蓋保暖，5、6名路人上前關心，同伴則趕緊報案。

    新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮餐廳，今天清晨1時許驚傳氣爆意外，巨大爆炸為力將整層兩間餐廳、約147平方公尺建築內物品炸裂而出，現場滿目瘡痍，波及恰巧經過的5名路人，共5人送醫，樓上7名住戶也引導下樓，新北市消防局長陳崇岳到場指揮，他表示，案發之際已打烊，店內沒有顧客、員工，現場廚房放置三大一小瓦斯瓶，並未違規，至於氣爆原因，仍待火調勘驗釐清。

    氣爆瞬間畫面曝光，只見案發處對面一攤賣小籠包商家備料，一行5人（3男2女）行經氣爆餐廳對面路口，5人從騎樓走出，剛走到馬路中間穿越馬路之際，突遭氣爆噴濺物品砸中，2女應聲倒地，同伴則嚇得逃離。

    過沒幾秒，同伴們回來2女倒地處關心，一女迅速爬起，與同伴跑到一旁，另一名男子上前關心女伴，呼喚她沒有反應，脫下外套覆蓋讓她保暖，期間5、6名路人上前關心，男伴則連忙報案，不久消防車、救護車趕抵救援。

    網友透露，她事發前因剛好月經來，去上廁所，要不然中的一定是她，也有網友說，目睹一名女子倒地還在發抖、也看到另名女子滿臉是血，不少居住案發處附近網友說，當時感到一陣震動，後來發現是後站商圈氣爆。

    新北市板橋後站商圈，今天凌晨驚傳氣爆，瞬間畫面曝光，當時一行5名路人途經，2女遭波及倒地，同伴聽到爆炸聲響，反射性逃避。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋後站商圈，今天凌晨驚傳氣爆，瞬間畫面曝光，當時一行5名路人途經，2女遭波及倒地，同伴聽到爆炸聲響，反射性逃避。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋後站商圈，今天凌晨驚傳氣爆，瞬間畫面曝光，當時一行5名路人途經，2女遭波及倒地，同伴上前關心倒地女伴。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋後站商圈，今天凌晨驚傳氣爆，瞬間畫面曝光，當時一行5名路人途經，2女遭波及倒地，同伴上前關心倒地女伴。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播