板橋氣爆瞬間曝光！ 路人目睹女子滿臉血 倒地全身發抖

爆炸瞬間曝光！新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮餐廳，今天清晨1時許驚傳氣爆意外，巨大爆炸將整層建物中裝潢、玻璃、窗框等炸裂而出，現場滿目瘡痍，波及恰巧經過的5名路人及嚇壞樓上一名住戶；5名路人中，其中一男背著一女，與其他2男1女，恰巧經過案發處對面，正要穿過路口時，遭氣爆噴出物品波及，兩女倒地，一女迅速爬起，但一女仍不起，同伴及路人趕回關心，見她仍無法起身，同伴脫下外套讓她覆蓋保暖，5、6名路人上前關心，同伴則趕緊報案。

新北市板橋府中商圈定食8及爭鮮餐廳，今天清晨1時許驚傳氣爆意外，巨大爆炸為力將整層兩間餐廳、約147平方公尺建築內物品炸裂而出，現場滿目瘡痍，波及恰巧經過的5名路人，共5人送醫，樓上7名住戶也引導下樓，新北市消防局長陳崇岳到場指揮，他表示，案發之際已打烊，店內沒有顧客、員工，現場廚房放置三大一小瓦斯瓶，並未違規，至於氣爆原因，仍待火調勘驗釐清。

氣爆瞬間畫面曝光，只見案發處對面一攤賣小籠包商家備料，一行5人（3男2女）行經氣爆餐廳對面路口，5人從騎樓走出，剛走到馬路中間穿越馬路之際，突遭氣爆噴濺物品砸中，2女應聲倒地，同伴則嚇得逃離。

過沒幾秒，同伴們回來2女倒地處關心，一女迅速爬起，與同伴跑到一旁，另一名男子上前關心女伴，呼喚她沒有反應，脫下外套覆蓋讓她保暖，期間5、6名路人上前關心，男伴則連忙報案，不久消防車、救護車趕抵救援。

網友透露，她事發前因剛好月經來，去上廁所，要不然中的一定是她，也有網友說，目睹一名女子倒地還在發抖、也看到另名女子滿臉是血，不少居住案發處附近網友說，當時感到一陣震動，後來發現是後站商圈氣爆。

