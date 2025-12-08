連續2週辯論馬拉松！ 京華城弊案全天候審理 庭訊將全程錄影

北院合議庭2日裁定於「宣判後5日內」在司法院官網「公開播送」辯論、宣判的全程錄音及錄影，柯文哲不服，已決定提出抗告，目標是爭取「同步播送」（直播）。（資料照）

台北地方法院審理民眾黨前主席、前台北市長柯文哲等人涉入的京華城容積率弊案，將於本週四起展開全天候密集庭訊，進入連續兩週、共計10天的言詞辯論，庭訊全程將錄影並於宣判後公開播放，全案預計明年3月一審宣判。此亦為柯文哲任內涉貪三大金流，檢方起訴其圖利威京集團約121億元，並以違背職務收賄、圖利及公益侵占等三罪起訴，向法院求處重刑28年6月徒刑。

台北地檢署起訴指出，柯文哲任內涉嫌圖利威京集團約121億元，另違背職務收受不法金額1710萬元，並透過前木可公關公司侵占政治獻金約6834萬元。此外，柯亦被控利用眾望基金會支付競選總部人事薪資827萬元，遭違背職務收受賄賂、圖利及公益侵占等3罪起訴。

在柯文哲涉貪的3項主要金流中，以圖利威京集團的金額最大。不過，檢方指出，柯涉嫌侵占政治獻金的金額約6834萬元，仍高於收賄與背信所得的財產利益。審理期間，雙方針對「政治獻金用途是否構成侵占」爭議激烈；民眾黨財務長梁秀菊（曾任北市府主計處處長）雖已出庭作證，柯文哲及辯方亦認其證詞對案情有利，但她11月因病缺席，導致證人訊問程序正式終結。

此外，本案涉及京華城容積獎勵爭議仍未落幕。開發商鼎越開發申請額外容積獎勵，導致容積率由基準560%提升至840%，外界質疑是否特例放寬，並可能違反都市計畫公平性。雖然北市府要求鼎越補件、降為728%容積率，但開發案能否復工、建照變更是否合法仍待審查。此外，檢察官已聲請扣押京華城土地以追繳可能不法所得，但高等法院曾撤銷裁定並發回，土地與財產去向仍具不確定性。

北院已排定本週重新開庭，表定12月11日、12日全體被告及第三人鼎越開發、木可公關公司進行提示證據，第三人可分別發言40分鐘及20分鐘表達意見。12月15日至19日及22日至24日，法院將分批進行檢察官論告、被告答辯及辯護人辯論程序。

辯護人辯論順序包括，12月15日為柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民、應曉薇；12月19日彭振聲、邵琇珮、黃景茂；12月22日為李文宗、李文娟、端木正。另維護在場權益，12月16日、17日全體被告及辯護人皆需出席。

12月23日、24日為辯論終結，如已結辯的被告可免到庭。此外，合議庭近期已裁准民眾黨聲請法庭直播，辯論程序及明年2月或3月宣判庭將全程錄影，並於宣判後5日內公開播送。

