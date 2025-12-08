高雄行車糾紛遭阻路辱罵 警開罰3.6萬再送辦

高雄行車糾紛遭阻路辱罵，警開罰3.6萬元再送辦。（圖由民眾提供）

高雄23歲機車騎士蔡姓男子疑因與另一機車騎士許姓男子發生行車糾紛，雙方於路中爭吵，鼓山分局獲報趕到現場處理，蔡男認為遭對方阻擋去路並遭辱罵，當場向警方表示提出告訴。

警方依妨害自由、公然侮辱等罪嫌，將許男移送高雄地檢署偵辦，並以許男無故在行駛途中任意，或於車道中暫停，最高可處新臺幣3萬6000元罰鍰。

鼓山分局今（8）日表示，昨晚18時許，接獲報案稱臨海一路發生行車糾紛，警方迅速到場處理，現場機車騎士許男（45歲）稱，因遭蔡男（23歲）鳴按喇叭雙方發生糾紛。

蔡男不滿被辱、被擋，當場向警方表示提出告訴，警方依妨害自由、公然侮辱等罪嫌，將許嫌移送高雄地檢署偵辦。

此外，因許男無故在行駛途中任意或於車道中暫停，已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項4款，最高可處新臺幣3萬6000元罰鍰，並當場禁止其駕駛、吊扣該汽車牌照6個月，警方依法開罰。

鼓山分局呼籲面對任何行車糾紛，務必保持理性，透過合法途徑解決爭議。若遇有糾紛，應立即撥打110請警方到場協助處理，切勿因一時衝動，以言語或暴力方式脅迫他人，否則將可能觸法。

