板橋府中商圈氣爆 對向公寓外窗玻璃也炸裂 濺到女租客額頭受驚嚇

板橋府中商圈凌晨氣爆，對向的重慶路12巷民宅也受波及，窗戶玻璃炸裂。（梁姓房東提供）

新北市板橋府中商圈重慶路的「定食8」及「爭鮮」餐廳，今晨近1點發生氣爆意外，對向的重慶路12巷民宅也受波及，1棟3樓公寓的梁姓屋主表示，他的女租客外窗玻璃炸裂，濺到房間內，幸好女租客僅是額頭有些小傷口，人無大礙。

梁姓屋主表示，發生氣爆後，女租客說受到驚嚇，她當時躺在床上，氣爆當下，房間玻璃瞬間炸裂，2片玻璃破掉，玻璃濺到房間內，還好睡覺這邊的玻璃有厚窗簾擋住，僅額頭有些傷口，人沒事。女租客也拍下多張玻璃破裂狀況，諸多玻璃碎片散落在房內置衣空間。

板橋重慶路12巷民宅也受波及，3樓公寓窗戶玻璃炸裂，碎片散落置衣間。（梁姓房東提供）

板橋府中商圈凌晨氣爆，對向的重慶路12巷民宅也受波及，圖為氣爆後當下狀況。（梁姓房東提供）

板橋府中商圈凌晨氣爆，對向的重慶路12巷民宅也受波及，窗戶玻璃炸裂。（記者黃政嘉攝）

重慶路12巷3樓公寓的梁姓房東說明房客當下狀況。（記者黃政嘉攝）

