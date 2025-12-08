為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    毒蟲搶買菜婦設斷點躲追緝 警鷹眼認人讓他做白工

    2025/12/08 13:07 記者王冠仁／台北報導
    郭嫌行搶後落跑期間還脫衣變裝。（記者王冠仁翻攝）

    郭嫌行搶後落跑期間還脫衣變裝。（記者王冠仁翻攝）

    57歲郭姓男子疑因缺錢買毒，跑到台北市萬華區一處市場尋找目標，他見一名買菜婦人將錢包放在菜籃推車上，一路尾隨，趁婦人走到小巷時從後方搶走錢包。郭男犯案後，先換裝又更換交通工具還四處亂繞路，但他不知道警方調閱監視器，一眼就認出他是列管毒品人口，派員到他家埋伏逮人，讓他大費周章設斷點以逃避警方追查的作法，全都做白工。

    北市警萬華分局龍山所昨天早上10時許，接獲一名買菜婦人報案稱，她一早去市場買菜完要走回家，經過和平西路3段附近巷弄時，忽然被一名男子從後搶走菜籃推車上的錢包，損失1500元。

    警方立刻調閱監視器畫面追查，發現搶匪得手後，一邊逃離現場一邊脫下長袖上衣來變裝，隨後再搭公車跑到大同區，再從大同區騎乘共享單車YouBike跑到台北車站附近，四處徒步閒晃，企圖增加警方追查難度。

    不過，搶匪不知道的是，由於他過去曾經多次在萬華犯案，警方調閱監視器畫面追查期間，恰好有監視器拍下他正面清晰的臉部影像，一眼就認出他是列管的毒品人口，隨即派員到他住處埋伏。

    警方說，昨天深夜11時許，埋伏警力發現郭嫌返回西藏路住處後，登門逮人，警方不僅查扣他偷來的1500元，並找到他犯案時穿著的衣物，還找到一小包安非他命與針頭。警詢後將他依搶奪、毒品罪嫌送辦。

    根據判決，郭嫌前科累累，他在2012年時，與莊姓同夥在新北市板橋區多家檳榔攤，假裝要買1百元的檳榔，還拿出1張千元假鈔假裝要付錢。待店家拿出9百元要找錢時，就趁機一把抓過鈔票隨即逃離現場。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    郭嫌得手後騎共享單車繞路設置斷點。（記者王冠仁翻攝）

    郭嫌得手後騎共享單車繞路設置斷點。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣郭嫌犯案時穿著的衣物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣郭嫌犯案時穿著的衣物。（記者王冠仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播