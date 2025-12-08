桃園蘆竹南青路連2起車禍 車流回堵塞爆

桃園市蘆竹區南青路、大華街口今（8）日上午接連發生2起車禍，先是一輛沿南青路往南崁方向直行的小貨車與左轉要進入大華街口的砂石車發生撞擊，小貨車黃姓駕駛腳部骨折及多處擦挫傷，而該路口後方接續又發生1輛預拌混凝土車撞擊前方停等的白色轎車事故，所幸無人受傷，但也造成南青路往南崁方向大塞車，現場由警方處理排除中。

蘆竹警分局表示，首起車禍發生於今天上午9點30分許，當時42歲黃姓男子駕駛砂石車由南崁往青埔方向行駛，至南青、大華街口準備左轉進入大華街時，與南青路直行往南崁方向由54歲湯姓男子駕駛的小貨車發生碰撞，由於撞力道強烈，小貨車車頭嚴重變形，湯姓駕駛經救護人員救出，發現腳部骨折及多處擦挫傷，送往長庚醫院就治。雙方均未飲酒，初步分析砂石車駕駛未依規定轉彎，相關肇事責任待進一步釐清。

請繼續往下閱讀...

然而就在路口車禍發生不久後，往南崁方向該路口後方又發生一起水泥預拌車撞擊前方白色轎車的事故，事故未釀人員受傷，但連2起車禍造成南青路往南崁方向塞車，現場由警方處理中，請用路人行經該路口時務必小心駕駛。蘆竹分局也呼籲，駕駛人行經路口時，務必遵守交通號誌指示，轉彎車應禮讓直行車，切勿搶快或違規以確保自身和他人安全。

