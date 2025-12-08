曾獲模範警察！苗警邱新甫搗破竹聯明仁會詐欺組織犯罪 再獲國家警光獎

苗栗縣警察局刑事警察大隊偵查員邱新甫（右），獲國家警光獎反黑肅槍類優等獎，由警友總會理事葉力誠頒獎表揚。（圖由苗栗縣警察局提供）

苗栗縣警局刑事警察大隊偵查員邱新甫，投入刑事偵查工作7年多，辦案積極，查獲非法持有毒品、槍械、協助破獲跨國電信詐騙集團及擄鴿集團等重大刑案，4年前以29歲之齡，獲警政署全國模範警察，近年再破竹聯幫仁堂明仁會組織犯罪、詐欺逮13幫眾等重大刑案，今年再獲「國家警光獎」反黑肅槍優等殊榮。

邱新甫是苗栗縣客家子弟，對警察工作有興趣，高中畢業後，考取警察專科學校，2012年畢業後，分別在苗栗縣警局苗栗分局公館分駐所及南苗派出所服務，他因對刑事偵查工作有興趣，7年前考取苗栗刑大偵查佐。

請繼續往下閱讀...

邱新甫辦案認真、鍥而不捨，對案件抽絲剝繭，其中2020年5月共同偵破吳姓男子涉嫌組織境外蒙特內哥羅電信詐欺集團案，該集團成功詐騙台灣及中國地區被害人740人，不法所得2億7千多萬元，於2021年獲警政署全國模範警察。

近年來，邱新甫持續深造，去年從警大警佐班畢業，晉升偵查員，同時再於槍砲及毒品查緝多有貢獻，查獲仿鋼筆槍、模擬槍等多把；此外今年初偵辦詐欺犯罪，追根溯源，再經縝密規劃，循線將以竹聯幫明仁會幹部蔡姓男子為首詐騙集團水房搗破，一舉逮捕13人。

邱新甫英雄出少年，但他謙遜表示，功勞是屬於整個刑大團隊，也感謝學長們的指導，讓他有機會獲此榮譽，未來他仍會持續堅守崗位，繼續為淨化苗栗治安努力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法