為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    曾獲模範警察！苗警邱新甫搗破竹聯明仁會詐欺組織犯罪 再獲國家警光獎

    2025/12/08 12:59 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣警察局刑事警察大隊偵查員邱新甫（右），獲國家警光獎反黑肅槍類優等獎，由警友總會理事葉力誠頒獎表揚。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局刑事警察大隊偵查員邱新甫（右），獲國家警光獎反黑肅槍類優等獎，由警友總會理事葉力誠頒獎表揚。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警局刑事警察大隊偵查員邱新甫，投入刑事偵查工作7年多，辦案積極，查獲非法持有毒品、槍械、協助破獲跨國電信詐騙集團及擄鴿集團等重大刑案，4年前以29歲之齡，獲警政署全國模範警察，近年再破竹聯幫仁堂明仁會組織犯罪、詐欺逮13幫眾等重大刑案，今年再獲「國家警光獎」反黑肅槍優等殊榮。

    邱新甫是苗栗縣客家子弟，對警察工作有興趣，高中畢業後，考取警察專科學校，2012年畢業後，分別在苗栗縣警局苗栗分局公館分駐所及南苗派出所服務，他因對刑事偵查工作有興趣，7年前考取苗栗刑大偵查佐。

    邱新甫辦案認真、鍥而不捨，對案件抽絲剝繭，其中2020年5月共同偵破吳姓男子涉嫌組織境外蒙特內哥羅電信詐欺集團案，該集團成功詐騙台灣及中國地區被害人740人，不法所得2億7千多萬元，於2021年獲警政署全國模範警察。

    近年來，邱新甫持續深造，去年從警大警佐班畢業，晉升偵查員，同時再於槍砲及毒品查緝多有貢獻，查獲仿鋼筆槍、模擬槍等多把；此外今年初偵辦詐欺犯罪，追根溯源，再經縝密規劃，循線將以竹聯幫明仁會幹部蔡姓男子為首詐騙集團水房搗破，一舉逮捕13人。

    邱新甫英雄出少年，但他謙遜表示，功勞是屬於整個刑大團隊，也感謝學長們的指導，讓他有機會獲此榮譽，未來他仍會持續堅守崗位，繼續為淨化苗栗治安努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播