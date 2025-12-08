為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    96歲翁離奇走進公墓迷航 警急尋救回

    2025/12/08 10:54 記者陳冠備／彰化報導
    黃姓老翁在公墓亂繞，警方發現趕緊上前將他救出。（圖由民眾提供）

    彰化縣田中鎮1位96歲的黃姓老翁，近日外出後遲遲未歸，讓家屬心急如焚、四處尋找，最後在警方協助下，於第五公墓附近順利尋回。家人既心疼又疑惑，表示老翁平時僅在住家附近活動，「實在想不透他怎麼會走到那裡去」，所幸只是虛驚一場，人平安就好。

    本月3日晚間6點多，內安派出所接獲民眾報案，第五公墓附近出現1名老翁孤身徘徊。警方到場時，夜色已籠罩墓區，冷風直灌，96歲老翁穿著短袖，於荒蕪的墓園與農地間無方向的亂走，但神情恍惚，彷彿不知道自己身在何處。

    員警上前檢視其狀況，發現老翁疑似失智，無法清楚說明為何來到此處，也記不起回家的路。員警一面安撫情緒，一面透過系統查詢身分，終於聯繫上焦急的家屬，並以巡邏車護送老翁返家。

    家屬見到老翁平安歸來，激動不已，感謝警方及時救援，表示老翁平時只在住家附近活動，「不知道怎麼會走到那麼遠的地方」。警方提醒，家有失智或容易迷途長者，可配戴愛心手鍊、緊急聯絡牌，或申請定位設備；若不慎走失，應立即報案。

