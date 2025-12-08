為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    死性不改！來台半年2度偷拍裙底 日本官員被求刑1年半

    2025/12/08 10:37 記者劉詠韻／台北報導
    日本官員佐佐木11月再涉嫌偷拍，被民眾攔下。（資料照）

    日本官員佐佐木11月再涉嫌偷拍，被民眾攔下。（資料照）

    日本岩手縣水產部官員佐佐木今年6月來台旅遊時，因涉嫌偷拍女子裙底遭逮；7月交保後滯留台灣，僅隔不到半年，又於11月在台北市中山捷運站周邊以手機偷拍女子裙底。士林地檢署近日偵結，認為他二度犯案仍無悔悟，依無故攝錄性影像罪起訴，並建請法院量刑1年6月。

    起訴書指出，今年11月6日傍晚5時13分，佐佐木在台北市中山站4號出口前，僅見女子身穿短裙，即於手提包內，偷偷持手機開啟錄影功能，自大腿由下往上竊錄。經路人目睹異樣並提醒A女，A女當場報警處理，全案曝光。

    檢方調查後認為，佐佐木為已犯刑法第319條無故攝錄性影像罪嫌，除依法宣告沒收犯案手機外，另審酌其於7月22日釋放出所，短時間再以相同手法犯案，顯然未省悟資深過錯，建請量刑1年6月，以儆效尤。

    事實上，佐佐木6月來台考察農林產業，卻在返國當天，於台北捷運中山站偷拍一名女子裙底影像，遭對方當場攔下報警送辦，士檢聲押獲准後依刑法「無故攝錄他人性影像罪」起訴，並將他移審士林地院。

    當時法官審酌佐佐木已坦承犯行，且為外籍人士、在台無固定住居，有逃亡之虞，應予羈押。辯護律師則表示，已暫時提供限制居住地，待日後找到旅館後再陳報法院，法官因此諭令佐佐木12萬元交保，准許停止羈押，改為限制住居。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播