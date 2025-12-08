為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嗆拍攝影片團隊「是不是在瞪我！」 暴怒男持起子傷人被逮

    2025/12/08 10:27 記者陸運鋒／台北報導
    廖男見眾人拍攝影片，不滿嗆「是不是在瞪我！」並持螺絲起子攻擊。（記者陸運鋒翻攝）

    李姓男子等5人，昨天傍晚在台北市大安區一處巷內拍攝影片時，引發廖姓男子不滿嗆聲，並持螺絲起子攻擊，眾人見狀隨即將其壓制，警消獲報趕抵後，將受傷2人送往醫院治療，幸無生命危險，由於廖男精神狀況不穩定，同樣送往醫院評估，詢後將依傷害等罪嫌送辦。

    大安警分局調查，28歲李男、31歲張男及48歲謝男等5人，為多媒體補習班同學，他們在昨天傍晚5時許，前往敦化南路一段160巷內拍攝微電影作業，遭路過的46歲廖男警告「是不是在瞪我！」並持螺絲起子抵住謝男腰部，稱若再不離開就要捅人。

    據知，對於廖男突如其來的舉動，李男等人連忙道歉，表示準備要離去了，但廖男突暴怒追上前，持螺絲起子劃破張男外套，眾人見狀連忙退後閃避，再一湧而上壓制廖男，同時打電話請警方前來。

    警方指出，獲報後出動快打警力趕抵現場時，發現李男雙手擦挫傷、張男則雙手及左手擦挫傷，隨即協助2人送往仁愛醫院治療，幸無生命危險，而廖男情緒激動且有傷人行為，隨即對其實施管束，並送往市立聯合醫院松德院區進行評估，詢後依傷害及毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾如遇糾紛應保持冷靜、理性處理，並立即撥打110尋求警方協助，警方將持續加強巡邏，以維護社會秩序及人民安全。

    廖男嗆聲後持螺絲起子攻擊，眾人見狀隨即將其壓制。（記者陸運鋒翻攝）

