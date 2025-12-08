為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    板橋府中商圈餐廳氣爆 爭鮮︰已啟動緊急應變程序

    2025/12/08 10:38 記者楊雅民／台北報導
    新北市板橋區府中商圈「定食8」及「爭鮮」餐廳今天凌晨1點多驚傳氣爆意外，爭鮮集團稍早也發出聲明指出，公司已啟動緊急應變程序，並與相關單位密切合作，釐清事故成因。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區府中商圈「定食8」及「爭鮮」餐廳今天凌晨1點多驚傳氣爆意外，爭鮮集團稍早也發出聲明指出，公司已啟動緊急應變程序，並與相關單位密切合作，釐清事故成因。

    板橋府中商圈「定食8」及「爭鮮」餐廳氣爆意外波及5位路人，新北市長侯友宜上午7點多到現場勘災表示，5名路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院，但是爆炸造成鄰損，將由結構技師會同區公所逐戶檢查，市府也會成立專案小組，協助受鄰損的住戶依法求償。

    爭鮮集團聲明如下：

    定食8府中店於今天凌晨00時59分發生疑似瓦斯氣爆事件，造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域，公司於事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。

    截至目前掌握資訊，事故造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家，公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。

    事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。

    定食8對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾，將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。

