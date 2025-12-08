自投羅網！男酒後將車開出停車場 等代駕卻誤停警用車位

杜男酒測值達0.28毫克，依公共危險罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

台北市杜姓男子駕駛自小客車，誤停在大安警分局敦化南路派出所警用停車格，警方返回駐地時見狀上前攔查，不過他渾身散發酒味，稱是在等候代駕，經檢測後酒測值達0.28毫克，詢後移送偵辦。

警方調查，56歲杜男上月下旬與友人相約，在敦化南路派出所旁飯店酒吧飲酒，凌晨1時許結束後駕駛自小客車，從派出所地下室將車輛開出不到10公尺，並停放在警用停車格內。

警方今指出，巡邏員警返回駐地時，見杜男違反道路交通管理處罰條例「停車車種不依規定」，隨即上前攔查，但聞到杜男車內散發濃厚酒氣，經酒精吹氣檢測後，酒精濃度達0.28毫克，隨即將其帶回派出所偵辦。

警詢時，杜男稱僅喝了紅酒及調酒1、2杯，當時為方便等候代駕返回大同區住家，才會先將車輛開至路旁，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，另依道交法開出900元罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

