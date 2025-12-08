為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    自投羅網！男酒後將車開出停車場 等代駕卻誤停警用車位

    2025/12/08 09:30 記者陸運鋒／台北報導
    杜男酒測值達0.28毫克，依公共危險罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    杜男酒測值達0.28毫克，依公共危險罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市杜姓男子駕駛自小客車，誤停在大安警分局敦化南路派出所警用停車格，警方返回駐地時見狀上前攔查，不過他渾身散發酒味，稱是在等候代駕，經檢測後酒測值達0.28毫克，詢後移送偵辦。

    警方調查，56歲杜男上月下旬與友人相約，在敦化南路派出所旁飯店酒吧飲酒，凌晨1時許結束後駕駛自小客車，從派出所地下室將車輛開出不到10公尺，並停放在警用停車格內。

    警方今指出，巡邏員警返回駐地時，見杜男違反道路交通管理處罰條例「停車車種不依規定」，隨即上前攔查，但聞到杜男車內散發濃厚酒氣，經酒精吹氣檢測後，酒精濃度達0.28毫克，隨即將其帶回派出所偵辦。

    警詢時，杜男稱僅喝了紅酒及調酒1、2杯，當時為方便等候代駕返回大同區住家，才會先將車輛開至路旁，警詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，另依道交法開出900元罰單。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    杜男將小客車誤停在大安警分局敦化南路派出所警用停車格，但酒測值達0.28毫克，詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    杜男將小客車誤停在大安警分局敦化南路派出所警用停車格，但酒測值達0.28毫克，詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播