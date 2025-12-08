台3線119K連2起重機事故！先有騎士失控撞民宅 後有警車倒車撞騎士

大型重機彎道過彎失控打滑噴出，撞擊路旁住戶大門及圍牆柱。（記者彭健禮翻攝）

台三線苗栗縣路段，是大型重機熱門騎乘路線，事故也頻傳，昨天再添2起且都在同一地點，其中一起還是苗栗縣警察局交通隊警車肇事，轄區大湖警分局皆依規定處理。

苗栗縣消防局昨天上午8點21分接獲報案，指台三線119公里處，有一輛大型重機事故，救護人員到場，傷者為45歲騎士楊姓男子，右手脫臼及鎖骨骨折，送醫救治。

楊男經警方實施酒測，沒有酒駕情形，依事故現場跡證初判，楊男騎大型重機沿台三線北往南行駛於內側車道，於事故地點前彎道過彎時，車輪輾壓到貓眼石，致車輛失控打滑噴出，撞擊路旁住戶大門及圍牆柱，住戶鐵製大門也被強大撞擊力道撞倒。

不料，大湖警分局於昨天上午9點30分許，再接獲縣警局交通隊通報，指台三線119公里處發生大型重機交通事故，到場發現為交通隊警車於台三線旁的農路倒車出台三線時，與沿台三線北往南行的大型重機發生碰撞，沒有人員受傷。

大湖警方依規定對警車駕駛蕭姓員警及大型重機騎士48歲朱姓男子實施酒測，雙方酒測值均為0，後續依規定處理。

據現場其他大型重機車友描述，該輛警車不知何故在岔路口倒車，正好撞上要右轉出來的朱男，朱男表示他於行經該路口時已停等並注意左右來車，不料才剛轉出就遭正在倒車的警車撞上。車友並說，看過警察處理過多次交通事故，不過警車撞重機，還是第一次看到。

警車倒車與大型重機發生碰撞，現場聚集大批員警。（記者彭健禮翻攝）

警車倒車與大型重機發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

遭大型重機撞擊的路旁住戶鐵製大門也被強大撞擊力道撞倒。（記者彭健禮翻攝）

大型重機彎道過彎失控打滑噴出，撞擊路旁住戶大門及圍牆柱，住戶鐵製大門也被強大撞擊力道撞倒。（記者彭健禮翻攝）

