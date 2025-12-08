為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    拿鐵鎚敲桌反制左鄰噪音 反挨右鄰控告吃上官司

    2025/12/08 09:28 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣蕭姓男子長達４、5年，不時製造噪音擾鄰397次，被新竹地院依強制罪論處有期徒刑6月。（記者黃美珠攝）

    新竹縣蕭姓男子長達４、5年，不時製造噪音擾鄰397次，被新竹地院依強制罪論處有期徒刑6月。（記者黃美珠攝）

    新竹縣蕭姓男子從2022年9月中起到今年7月中，幾乎天天、不定時用鐵鎚在家敲打桌面，製造噪音「反制」來自鄰居甲的噪音，但沒想到蕭男製造的噪音，反而讓另一側鄰居乙精神緊繃、衰弱，因而怒告蕭男妨害居住安寧。新竹地院依妨害自由罪章的強制罪，判處蕭男有期徒刑6月，得易科罰金。

    判決指出，蕭男的住家社區是共壁的連棟透天厝，隔音不好，所以讓他不滿鄰居甲天天製造噪音讓他不得安寧，便用鐵鎚敲打自家桌面來反制，沒想到傷害的卻是另一邊的住戶乙。蕭男告訴法官他前述行為並非針對乙，自己也不是連續性的製造聲響，每次聲響也沒持續很久。

    但蕭男也當庭說，社區屋齡有20多年，隔音差到連隔壁用浴室或大力一點開、關門都聽得到。所以法官認為蕭男明知住家建物隔音效果這麼差下，竟也用噪音來反擊騷擾者，不相信他不知道自己的行為，也會妨害乙等其他鄰居安寧。

    院方強調，維護居住安寧是人們可以正當合理行使並受法律保障的權利，而規律的居家安寧是個人生存的前提，一旦欠缺正常作息將有可能導致情緒不穩定、憂鬱、壓力、焦慮、工作效率下降等後遺症。

    但蕭男長達5年，幾乎天天，刻意在夜晚、凌晨、或是一大清早製造噪音干擾他人作息，被害人能舉證前述犯案期間被干擾的次數就多達397次，且不乏單日內多次製造，因此儘管這些噪音並非整天不間斷，但不定時持續性的製造行為依舊成罪。

