抓狂！36小時打155通電話騷擾受保護妻子

法院核發妻子保護令，裁定黃姓丈夫10個月內不得對妻子家庭暴力、不得直接或間接騷擾，效期為2年，黃男今年4月在36小時打了142通line電話、13通未顯示號碼的手機電話，南投地院以違反保護令罪，處拘役45日，如易科罰金，折合4萬5000元。

黃姓男子與妻子關係不睦，他並會以言語或肢體施暴，妻子搬出投宿民宿，並向南投地院聲請保護令，南投地院去年1月中旬核發保護令，裁定黃男不得對妻子實施家庭暴力、不得直接或間接騷擾，並應於保護令核發之日起10個月內完成24小時認知教育輔導之處遇計畫，其有效期間為2年。後又在去年10月下旬雲林地院裁定變更保護令主文第3項內容為黃男應於保護令核發之日起至保護令有效期間屆滿時止，完成24小時認知教育輔導之處遇計畫。

黃男得知保護令後按捺不住打電話質問搬出的妻子，妻子不接電話，他在4月16日0時起到17日2點，36小時打了142通line電話，13通未顯示號碼的手機電話，合計155通的電話，平均每小時不斷打，一小時至少打4、5通，妻子不勝其擾向埔里警方報警。

南投地院近日將黃男以違反保護令罪，處拘役45日，如易科罰金，折合4萬5000元。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

