為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    抓狂！36小時打155通電話騷擾受保護妻子

    2025/12/08 09:00 記者陳鳳麗／南投報導
    黃男可以36小時連打142通line電話騷擾搬出去住、有保護令的妻子。此為示意照片。（記者陳鳳麗攝）

    黃男可以36小時連打142通line電話騷擾搬出去住、有保護令的妻子。此為示意照片。（記者陳鳳麗攝）

    法院核發妻子保護令，裁定黃姓丈夫10個月內不得對妻子家庭暴力、不得直接或間接騷擾，效期為2年，黃男今年4月在36小時打了142通line電話、13通未顯示號碼的手機電話，南投地院以違反保護令罪，處拘役45日，如易科罰金，折合4萬5000元。

    黃姓男子與妻子關係不睦，他並會以言語或肢體施暴，妻子搬出投宿民宿，並向南投地院聲請保護令，南投地院去年1月中旬核發保護令，裁定黃男不得對妻子實施家庭暴力、不得直接或間接騷擾，並應於保護令核發之日起10個月內完成24小時認知教育輔導之處遇計畫，其有效期間為2年。後又在去年10月下旬雲林地院裁定變更保護令主文第3項內容為黃男應於保護令核發之日起至保護令有效期間屆滿時止，完成24小時認知教育輔導之處遇計畫。

    黃男得知保護令後按捺不住打電話質問搬出的妻子，妻子不接電話，他在4月16日0時起到17日2點，36小時打了142通line電話，13通未顯示號碼的手機電話，合計155通的電話，平均每小時不斷打，一小時至少打4、5通，妻子不勝其擾向埔里警方報警。

    南投地院近日將黃男以違反保護令罪，處拘役45日，如易科罰金，折合4萬5000元。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播