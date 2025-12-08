滿目瘡痍！新北板橋後站商圈2餐廳凌晨氣爆 5送醫

新北市板橋後站商圈今天凌晨驚傳氣爆，波及五名路人送醫，現場滿目瘡痍。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋府中商圈「定食8」及「爭鮮」餐廳今天（8日）清晨1時許驚傳氣爆意外，巨大爆炸為力將整層兩間餐廳、約147平方公尺建築內物品炸裂，滿目瘡痍，波及恰巧經過的5名路人，共5人送醫，樓上七名住戶也引導下樓，新北市消防局長陳崇岳到場指揮，他表示，案發之際已打烊，店內沒有顧客、員工，現場廚房放置三大一小瓦斯瓶，並未違規，至於氣爆原因，仍待今日火調進入勘驗釐清，目前在上班時間前完成清除，將對周遭影響降到最低。

新北市消防局今天凌晨0時57分獲報，板橋區重慶路12巷8號這棟9層樓建築物2樓餐廳氣爆，消防人車到場發現餐應內裝潢、玻璃碎片、碎屑噴濺到馬路上，飛散約200平方公尺，連對面餐廳都遭波及，現場5名路人（4女1男）遭波及，其中3女1男輕傷送醫，1名女子拒絕就醫；另1女性路人自述受震波影響身體不適也送醫，到院幸無大礙。

新北市消防局派遣29車88人救援，發現巨大的爆炸威力釀大量殘骸、玻璃碎片四散，還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，當時五人（4女、1男）正好行經，慘遭掉落的玻璃碎片及殘骸砸傷，所幸僅輕傷，其中1女傷勢較輕拒絕送醫，另名女路人感覺身體不適，消防單位將5人送醫治療。

新北市消防局長陳崇岳表示，目前在氣爆現場搜索三次，主要發爆點在二樓的定食8跟爭先餐廳部分，整格裝潢都炸出炸毀，現場發現瓦斯桶，火調人員在場調查，目前分成幾個部分，受影響在二樓部分，針對現場部分，初步調查整棟是辦公室，二樓餐廳晚間九點半結束營業，最後一位員工十點半離開，為何了解爆炸，刻正調查中。

另七樓有五位住戶，由消防員疏散下樓；兩間餐廳共用廚房，確切爆炸原因仍待了解，結構部分、請工務局過來；也聯繫板橋區公所、環保局，趕在上班時間前恢復街道市容。

陳崇岳說，目前發現串接4支鋼瓶，整個面積約147平方公尺，鋼瓶在樓梯間位置，初步沒有洩漏，業者到場，透過平面圖了解配置，釐清案發原因。

新北市板橋後站商圈今天凌晨驚傳氣爆，波及五名路人送醫，現場滿目瘡痍。（記者吳仁捷翻攝）

