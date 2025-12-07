車不讓人交通事故頻傳 謝國樑：要警方加強取締

基隆市警察局長林信雄（圖右）表示，警方加強取締執行車輛不禮讓行人的違規行為，盼能降低行人事故發生。（記者俞肇福攝）

基隆市12月1至5日已發生4件在斑馬線的行人事故，基隆市警察局分析肇事原因為天色陰暗導致視線不良，以及駕駛車速過快是主因。基隆市長謝國樑今天（7日）到市警局聽取簡報後，要求警方加強執法，取締「行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行」的違規行為，確保民眾的行走安全。

謝國樑上任後，積極推動「友善行人」政策，約束汽機車行經路口，必須停等禮讓行人，後續再推動「行人有序」政策，取締行人違規過馬路等行為。警方統計數據顯示，2025年1月1日至12月5日，共發生187件行人事故，相較2024年同期340件減少153件，行人死傷人數193人，也比去年同期344人減少151人。

謝國樑表示，「行人安全是城市生活最基本的要求」，基隆市府將持續強化「停讓行人」與「行人有序」的執法與宣導。同時與立法委員林沛祥合作推動修法，明確定義減速行為，讓執法標準更一致。他也呼籲用路人行經行穿線務必減速慢行、提高警覺，並強調市府將落實比照首都編列繁重加給，以提升警員福利，支持基隆交通安全工作不斷精進。

基隆市警察局長林信雄指出，自11月起，基隆進入秋冬雨季，天候造成天色昏暗、路面溼滑與能見度降低，使交通事故風險提升。今天起，警察局將強化取締車輛行經行穿線不減速停讓行人等違規行為。另外，派出所於每天6到8時、16到18時，18到20時的時段，加強巡邏與定點守望，在易肇事路段駐點30分鐘，並以手持測速器執行取締，降低事故風險。

基隆市長謝國樑上任後，積極推動「友善行人」政策，約束汽機車行經路口，必須停等禮讓行人，讓交通事故較去年同期有降低的趨勢。（圖為基隆市政府提供）

