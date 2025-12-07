假老闆冒用電郵騙員工 竹科會計險被騙匯款60萬

警方宣導圖。（記者姚岳宏翻攝）

2025年即將尾聲，各企業公司會計忙著結算一整年公司營運的淨利潤，詐騙集團眼看年關將近，又準備開展拳腳，警方發現，詐團先在網路取得企業的公開電子郵件，用極為相似的郵件帳號，冒名公司高層向員工寄信，要求立刻匯款至境外帳戶，有竹科公司會計一時不察、以為郵件帳號真為公司高層指示，逕而直接匯款60萬元，幸好發現的早，最後攔阻成功，錢沒被騙走。

刑事警察局指出，詐團先在網路上情資蒐尋公司老闆、高階主管姓名、公開電子郵件及聯絡方式等，用極為相似的公司郵件帳號名稱，或是直接盜用公司郵件帳號，假冒電子郵件，再請員工建立一個LINE群組，利用公司內部團隊不敢向上級求證的心理，打著緊急付款等話術命令立刻匯款。

刑事局呼籲，詐團假扮公司負責人，透過社交工程方式寄出信件到員工信箱，內容多為「建立一個只有會計在內的LINE群組」、「作為公司內部行政群的初始設定」、「再確認其他成員名單後再安排加入」、「群組QR Code回復至此信箱，以便存檔和後續管理」；這些用建立LINE群組方式，規避相關資安措施，再打著公司負責人、高層的名義要求匯款，提醒各公司、商行均要注意。

刑事局建議，企業有大額匯款時，多重驗證防止詐騙，也可事前建立專用窗口與廠商聯繫，若遇到此類陌生信件請一定要告知全體員工此詐騙信件是社交工程手法，不要點開，直接刪除，才可事前做好預防，別讓詐欺入侵導致公司一整年的辛苦打水漂。

詐騙電郵。（記者姚岳宏翻攝）

