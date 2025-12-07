外籍看護工因病死亡宗教信仰不能火化 耗費27萬運回讓好雇主真難當

安妮（右）來台工作期間因病身亡。（記者王冠仁翻攝）

廖姓女子外祖母罹癌身體欠佳，聘請印尼籍看護工安妮照顧，安妮來台前健康檢查正常，來台工作一年多後不知何故染病身亡。廖原想將其遺體火化送回故鄉，經聯繫仲介與駐台北印尼經貿代表處才發現，安妮信奉回教，依教義不能火化，要將遺體完整運回。依現行法規，廖必須負責喪葬事務，但不能火化導致相關費用「三級跳」，她籌錢期間求助無門，直呼「好雇主」真難當。

廖女表示，她外祖母因罹癌且行動不便，再加上家人各自離家自立，沒跟外祖母同住，家人在去年7月，透過人力仲介公司聘請印尼籍看護工安妮來台。安妮來台前進行身體健康檢查，結果正常，來台工作後身體健康也無異樣，跟外祖母相處也相當融洽。

請繼續往下閱讀...

不過，今年11月初，安妮表示身體不舒服，狀似感冒，廖帶她到診所看病、拿藥；看診回家後，安妮全身癱軟、意識不清，廖見狀況不對，打119通報救護人員將她送醫，她住院數日期間都沒恢復意識，最終11月6日不治逝世。

廖女說，安妮過世後，經通知人力仲介公司與駐台北印尼經貿代表處，協助聯繫安妮家人；她這時才知道，安妮信奉回教，依教義不得火化，要將遺體完整運回印尼安葬。她再聯繫駐台北印尼經貿代表處介紹的葬儀社，這才得知要將遺體運回去，相關費用高達27萬多元，與一般火化後運回骨灰的費用高出許多。

廖女指出，死者為大，她也不想火化安妮遺體。她與家人東拼西湊11萬元，仲介公司願意出8萬元，駐台北印尼經貿代表處起先聲稱無力幫忙，介紹慈善團體給她；她接洽後雲林千歲慈悲關懷會幫忙出5萬元，駐台北印尼經貿代表處後來願意出剩下的3萬多元，她四處奔波籌錢1個多月，安妮的遺體這才能在明天運回家鄉。

依就業服務法第61條規定，「外國人在受聘雇期間死亡，應由雇主代為處理其有關喪葬事宜」。

廖女認為，雇主依法要幫移工投保，但死亡給付是「家屬」請領，並非雇主；目前台灣有許多移工，信奉回教者不少，一般雇主根本不熟回教教義。沒人樂見移工在台身亡，但若發生，不僅讓雇主增加負擔，若無力負擔、遺體運不回去，也會出現像安妮這般歷經1個多月仍才能入土為安的窘境。

雇主廖女歷經1個多月奔波籌錢，總算湊足27萬多元讓安妮的遺體能運回家鄉。（記者王冠仁翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法