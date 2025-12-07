為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中高鐵特區大樓成製毒工廠 警破獲綠巨人浩克版毒咖啡

    2025/12/07 14:07 記者陳建志／台中報導
    台中市刑大查獲毒品咖啡包分裝工廠藏身烏日高鐵特區大樓，起出以動漫人物綠巨人浩克當包裝的毒咖啡包。（記者陳建志翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    台中市刑大查獲毒品咖啡包分裝工廠藏身烏日高鐵特區大樓，起出以動漫人物綠巨人浩克當包裝的毒咖啡包。（記者陳建志翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台中市刑大今年3月接獲線報，有販毒集團看準烏日高鐵特區交通便利，承租社區大樓當掩護，進行毒品咖啡包「喵喵」的製造與分裝，經暗中蒐證，今年3月持搜索票進行搜索，當場查獲製毒、銷售的譚姓男子（34歲），起出以綠巨人浩克等動漫英雄當包裝，含有第3級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包3067包、愷他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等證物，依毒品罪嫌送辦，並被檢察官起訴。

    台中市刑大偵三隊隊長杜旻信表示，為遏止新興毒品氾濫，持續強化毒品查緝，今年年初掌握情資，有販毒集團利用交通便利的台中烏日高鐵特區承租環河路某社區大樓，進行毒品咖啡包的製造與分裝。

    警方經深入追查後，報警台中地檢署檢察官指揮偵辦，經暗中蒐證，發現主嫌譚姓男子（34歲）利用該大樓「四通八達、南來北往迅速到貨」的地緣優勢，將分裝場隱身在社區內，利用通訊軟體接單後進貨毒品咖啡包原料，並以印有時下流行的動漫角色的精美包裝袋進行分裝，企圖吸引年輕族群並掩人耳目。

    今年3月見時機成熟，持搜索票直搗藏身社區大樓的毒品分裝場，現場查獲含有第3級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包3067包、第3級毒品愷他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等證物，警方並發現，譚男為了吸引年輕族群買家，特別以動漫綠巨人浩克等角色當外包裝，當場將譚嫌逮捕，依毒品罪嫌移請台中地檢察署偵辦，並依毒品罪嫌起訴，目前由台中地院審理中。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台中市刑大查獲毒品咖啡包分裝工廠藏身烏日高鐵特區大樓，起出以動漫人物當包裝的毒咖啡包3千多包。（記者陳建志翻攝） <h4>☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆</h4>

    台中市刑大查獲毒品咖啡包分裝工廠藏身烏日高鐵特區大樓，起出以動漫人物當包裝的毒咖啡包3千多包。（記者陳建志翻攝）

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

