基隆廟口夜市旁驚見酒醉男拿利刃揮舞 警迅速噴辣椒水制服

33歲盧姓男子今日凌晨3時許，酒後脫序，竟拿一把疑似軍刺刀在愛三、仁二路口廟口夜市旁揮舞。警方獲報後，第一時間趕抵現場，擔心其手上利器造成民眾傷害，直接對其噴灑辣椒水並將其管束帶返所，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所今日凌晨3時許，接獲民眾報案指出，有男子酒醉鬧事，隨即派遣現場巡邏警力趕往現場。抵達時，見盧男手持刀械揮舞，非常危險，便持警棍戒備，並趁其不備時，朝其臉部噴灑辣椒水，使其無法抵抗，在將人帶回派出所進行保護管束。警詢後，依違反社會秩序維護法將盧男移送裁罰。

據了解，盧男所持有的利刃，與軍刺刀相似，卻較為粗糙，但並非屬於管制刀械。而他經常酒後在市區鬧事，是地方的頭痛人物。曾經因涉及暴力討債及槍砲案件，被警方移送法辦。

分局長温基興表示，維護治安為警察工作重點，面對各類糾紛、鬧事案件，警方隨身攜帶執法利器電擊槍及防割手套，與其他警械交互合理使用，維護治安同時亦保障同仁安全。

