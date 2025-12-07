為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆廟口夜市旁驚見酒醉男拿利刃揮舞 警迅速噴辣椒水制服

    2025/12/07 13:16 記者吳昇儒／基隆報導
    警方在現場查扣盧男揮舞的刀械。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在現場查扣盧男揮舞的刀械。（記者吳昇儒翻攝）

    33歲盧姓男子今日凌晨3時許，酒後脫序，竟拿一把疑似軍刺刀在愛三、仁二路口廟口夜市旁揮舞。警方獲報後，第一時間趕抵現場，擔心其手上利器造成民眾傷害，直接對其噴灑辣椒水並將其管束帶返所，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

    基隆市警察局第一分局忠二路派出所今日凌晨3時許，接獲民眾報案指出，有男子酒醉鬧事，隨即派遣現場巡邏警力趕往現場。抵達時，見盧男手持刀械揮舞，非常危險，便持警棍戒備，並趁其不備時，朝其臉部噴灑辣椒水，使其無法抵抗，在將人帶回派出所進行保護管束。警詢後，依違反社會秩序維護法將盧男移送裁罰。

    據了解，盧男所持有的利刃，與軍刺刀相似，卻較為粗糙，但並非屬於管制刀械。而他經常酒後在市區鬧事，是地方的頭痛人物。曾經因涉及暴力討債及槍砲案件，被警方移送法辦。

    分局長温基興表示，維護治安為警察工作重點，面對各類糾紛、鬧事案件，警方隨身攜帶執法利器電擊槍及防割手套，與其他警械交互合理使用，維護治安同時亦保障同仁安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播