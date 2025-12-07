為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    超跑「切西瓜」？139線重機與「牛魔王」碰撞 驚險畫面曝光！

    2025/12/07 13:44 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化139線昨晚傳出重機與「牛魔王」超跑路口碰撞意外。（警方提供）

    又是「切西瓜」惹禍？彰化縣芬園鄉縣道139線大彰路昨天（6日）晚間傳出紅牌重機與紅色豐田「牛魔王」Supra跑車碰撞的事故，碰撞一瞬間的畫面今天（7日）曝光，超跑疑似在路口跨越雙黃線，彰化警分局表示，肇事原因仍待釐清，如有違規情事將會依法開罰。

    彰化警分局指出，這起意外的超跑陳姓駕駛（30歲）與曾姓機車騎士（25歲）的酒測植都零，也都持照正常，曾男有多處挫傷，左手骨折，送醫沒有生命危險。

    警方表示，這起意外發生地點在彰化縣芬園鄉大彰路與員草路口，重機由南投往彰化市方向直行，超跑由彰化市往南投方向行駛，在該路口左轉，與重機發生碰撞，雙方肇事原因仍待釐清，如有違規情況，將會開單告發。

    彰化139線昨晚傳出重機與「牛魔王」超跑路口碰撞意外。（警方提供）

    彰化139線昨晚傳出重機與超跑路口碰撞意外，騎士也跟著倒地。（警方提供）

    彰化139線昨晚傳出重機與「牛魔王」超跑路口碰撞意外。（民眾提供）

    彰化139線昨晚傳出重機與「牛魔王」超跑路口碰撞意外。（民眾提供）

    彰化139線昨晚傳出重機與「牛魔王」超跑路口碰撞意外，超跑疑似跨越雙黃線。〈（民眾提供）

    彰化139線昨晚傳出重機與「牛魔王」超跑路口碰撞意外。（警方提供）

