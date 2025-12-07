為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    見車主停車未熄火趁機開走車子 豐原警30分鐘內逮偷車賊

    2025/12/07 14:02 記者歐素美／台中報導
    警方攔截圍捕，將偷車賊汪男逮捕到案。（圖由民眾提供）

    警方攔截圍捕，將偷車賊汪男逮捕到案。（圖由民眾提供）

    台中市豐原區1對張姓夫妻，昨天下午到豐原區三豐路1家便利超商購物，結果2人下車，車子卻未熄火，失業的汪姓男子見狀竟上前開走車子，車主發現攔阻，卻被甩出車外造成擦挫傷，嚇得趕緊報警，豐原警分局獲報出動圍捕，不到半小時即在國豐路攔停偷車賊，並依竊盜罪，移送台中地方檢察署偵辦。

    豐原警分局表示，張姓夫妻於昨天下午3時27分左右，前往豐原區三豐路二段的1家超商物，但車子未熄火，2人就下車，結果汪姓男子（55歲，新竹人）因失業，想回家，竟趁機將車子開走，車主張男發現上前制止，結果被甩出車外，造成手部擦挫傷。

    車主夫婦見狀趕緊報警，頂街派出所獲報，警方立即通報線上警網出動攔截圍捕，在3時50分於豐原區國豐路三段成功發現失竊車輛並立即攔停，當場將偷車的汪男帶回詢間後，依涉嫌違反《刑法》竊盜罪，移送台中地方檢察署偵辦。

    頂街派出所副所長林筱晴呼籲，民眾切勿貪圖一時方便，在車輛未熄火時即離開車輛購物、處理事情，以免增加車輛遭竊風險，造成財物損失。警方對於不法行為必定迅速查緝、嚴正執法，絕不寬貸，豐原分局將全力守護市民生命財產安全，持續營造安全宜居的生活環境。

    警方攔截圍捕，將偷車賊汪男逮捕到案。（圖由民眾提供）

    警方攔截圍捕，將偷車賊汪男逮捕到案。（圖由民眾提供）

