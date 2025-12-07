2度酒駕欠款60萬祖產遭查封 男最後一刻貸款保住

男子因酒駕罰鍰、健保費等積欠罰金近60萬元，祖母留給他的房子2度面臨查封，幸好在最後一刻即時繳清，才保住充滿祖孫回憶的家。（圖由彰化分署提供）

「我不想讓有阿嬤回憶的家被賣掉。」中部1名20多歲男子因2次拒絕酒測，累積高額罰鍰及健保費，累積欠款近60萬元，導致名下唯一老屋遭法務部行政執行署彰化分署2度查封。然而，執行機關因顧及其需扶養阿嬤，而數度給予寬限，直到男子阿嬤離世，查封程序重新啟動，男子趕緊辦理貸款繳清全數欠款，才守住了充滿祖孫回憶的家。

彰化分署指出，男子2023年拒絕酒測遭裁罰9萬元，卻遲遲未繳，案件因此被移送執行。書記官前往張貼封條時，他焦急表示自己自小由阿嬤拉拔長大，2人仍住在屋內，若房子被處分，阿嬤無處可去。執行人員基於人道考量，同意他每月繳6000元，暫緩拍賣。

沒想到男子隔年再因酒駕受罰30萬元，欠款暴增。書記官去年9月再到埔里勘查，他又以阿嬤年邁、害怕遭迫遷為由，懇求延長分期，分署再次同意。

但男子卻未能持續繳款，今年8月催繳時，他表示阿嬤已過世，而他也轉往台中工作，老家成了空屋，加上生活忙碌才疏忽繳納。因房屋已無人居住，分署依法重啟不動產執行程序，老屋面臨法拍命運。

彰化分署表示，直到日前男子主動致電分署，語氣急切，希望再給他一次機會，他說那間房子不只是財產，而是「阿嬤陪他長大的地方」，他不願看到房子落入陌生人手中，決定向銀行申貸，籌到60萬元後立即到分署清償。彰化分署也立即通知地政機關塗銷查封登記，讓男子繼續保有「阿嬤的回憶」。

