缺錢花用持刀綑綁前室友洗劫 毒蟲逃1小時落網

楊嫌以手機充電線綑綁被害女子。（記者陸運鋒翻攝）

染上毒癮的楊姓男子因缺錢花用，竟跑到之前在新北市中和區所承租的套房，持雙刀恐嚇前室友林姓女子並將其綑綁，洗劫財物後揚長而去，警方獲報成立專案小組追查，於1個小時左右將楊嫌查緝到案，追回部分贓款並搜出喪屍煙彈，詢後移送偵辦。

中和警分局調查，無業60歲楊嫌1年前從事餐飲工作，因出車禍後染上毒癮，原本在中和區水源街一帶租屋，因沒錢繳房租遭到房東驅離，之後一直在中和光華街某超商遊蕩，而他深知前租屋處1樓大門時常沒關，因缺錢花用起了歹念。

請繼續往下閱讀...

據知，楊嫌在本月4日中午12時許跑到前租屋處，隨機闖入1間房門沒鎖屋內，25歲林姓女房客見狀嚇得花容失色，楊嫌竟持生魚片刀及菜刀恐嚇，再以手機充電線捆綁林女後，洗劫錢包內財物6700元後離去，而林女掙脫後隨即向警方報案。

警方指出，獲報後立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視影像，鎖定此案是楊嫌所為，於當日下午1時許前往中和僑安街一帶埋伏，趁楊嫌騎機車準備離去時，現場警力一湧而上將其壓制逮捕，查扣部分贓款4600元、作案工具充電線1條及毒品依託咪酯煙彈1顆，楊嫌經毒品唾液快篩後呈陽性反應。

警詢時，楊嫌稱因沒工作缺錢花用，才會臨時起意犯案，而部分贓款已經購買毒品，警詢後依強盜、毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢偵辦，將擴大追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

楊嫌持生魚片刀及菜刀恐嚇林女，再以手機充電線捆綁，洗劫錢包內財物6700元後離去。（記者陸運鋒翻攝）

楊男因缺錢花用，竟跑到之前在新北市中和區所承租的套房，持雙刀恐嚇前室友林姓女子並將其綑綁，洗劫財物後揚長而去，警方獲報成立專案小組追查，於1個小時左右將楊嫌查緝到案。（記者陸運鋒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法