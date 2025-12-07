為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台64線遊覽車撞護欄波及自小客 司機受傷疑恍神釀禍

    2025/12/07 09:48 記者陸運鋒／新北報導
    許男駕駛遊覽車行經台64線中和路段時，疑因恍神自撞護欄受傷，並波及對向一輛自小客車。（記者陸運鋒翻攝）

    許男駕駛遊覽車行經台64線中和路段時，疑因恍神自撞護欄受傷，並波及對向一輛自小客車。（記者陸運鋒翻攝）

    台64線快速道路中和路段昨天深夜11時許，發生一起遊覽車自撞護欄車禍，事故波及對向一輛自小客車，警消獲報趕抵時，發現遊覽車許姓駕駛受到擦挫傷，隨即將其送往醫院治療，而遊覽車上乘客皆無受傷，不排除許姓司機恍神釀禍，詳細事故原因仍有待釐清。

    中和警分局調查，60歲許姓男子駕駛遊覽車載著8名乘客，當時於台64線板橋往新店方向行駛，途中行經中和交流道附近時，疑因恍神導致左側車頭撞上護欄，事故發生後散落物噴飛至對向車道，造成李姓駕駛底盤壓到散落物無法行駛，路過民眾見狀紛紛報案。

    警方指出，獲報趕抵時，發現許男右腿受到擦挫傷，包紮後送往衛福部立雙和醫院治療，幸無生命危險，而遊覽車上8名乘客皆無受傷已自行離去，2名駕駛酒測值均為0毫克，已調閱監相關影像還原事發經過，至於事故詳細原因，仍有待進一步調查。

    許男駕駛遊覽車載著8名乘客，行經台64線中和交流道附近時，疑因恍神導致左側車頭撞上護欄，事故發生後散落物噴飛至對向車道。（記者陸運鋒翻攝）

    許男駕駛遊覽車載著8名乘客，行經台64線中和交流道附近時，疑因恍神導致左側車頭撞上護欄，事故發生後散落物噴飛至對向車道。（記者陸運鋒翻攝）

