    首頁 > 社會

    鐵腕取締砂石車違規 屏東里港警明起大執法

    2025/12/07 09:25 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣里港警分局將針對砂石車等大型車展開大執法。（屏縣里港警分局提供）

    屏縣里港警分局將針對砂石車等大型車展開大執法。（屏縣里港警分局提供）

    屏東縣里港警分局轄區砂石車與大型貨車往來頻繁，今年至今違規開罰已達3268件，警方經數據分析，歲末年初為事故高發期，為及早因應，將從明（8）日起針對易肇事熱時、熱點及路段展開取締大執法。

    里港分局轄里港、高樹、九如、鹽埔鄉，因位處交通樞紐及產業運輸要道，大型貨車與砂石車行駛頻繁，由於體積龐大視線死角多及載重等，一旦發生交通事故，往往造成嚴重傷亡，對一般用路人構成莫大威脅，警方統計去年同期資料，2024年12月至2025年1月，2個月內大型車事故發生64件造成12人受傷，顯示歲末年初為事故高發期。

    為有效防制，里港警分局將從明（8）日起執行取締大執法，每日規劃警力4班16人次，對轄內大型車易肇事熱時、熱點及路段，實施交通稽查取締，另外也持續深入各場域宣導大型車內輪差及視線死角，透過執法與宣導並重，有效降低大型車事故並提升民眾防範意識。

    里港警分局統計，今年開罰大型車違規共3268件，包括不遵守道路交通標誌指示2937件、超速120件、闖紅燈43件、超載30件及其他重大違規138件，另經由大數據分析，本次將於台3線、台22線及台27線等砂石車行經重點路段，採「高密度、高強度」的機動攔查方式精準執法。

    里港分局長邱逸樵表示，雖然大型貨車與砂石車肩負著地方經濟發展與建設運輸的重任，但「人命安全絕無妥協空間」。強力執法的目的不在於開罰，而在於遏止大型車輛的惡性違規行為。呼籲所有大型車輛駕駛，務必謹守「行車要慢、切勿酒駕、清楚路權」等三大原則，切勿心存僥倖。

    屏縣里港警分局12月8日起每日規劃警力4班16人次，對轄內大型車易肇事熱時、熱點展開大執法。（屏縣里港警分局提供）

    屏縣里港警分局12月8日起每日規劃警力4班16人次，對轄內大型車易肇事熱時、熱點展開大執法。（屏縣里港警分局提供）

    圖
    圖
