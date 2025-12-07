為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    躲樓梯間偷拍前女友裸體 花蓮男辯「只是關心」判刑6月

    2025/12/07 09:19 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

    花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

    花蓮葉姓男子與前女友分手後，不僅打聽到女方新租屋處還潛入對面公寓樓梯間，從對面往前女友住處落地窗偷拍剛洗完澡全裸的私密影像。葉男在法庭上辯稱是因聯絡不到對方，出於「關心」才偷拍。花蓮地方法院法官不採信其辯詞，痛批其行為造成被害人極大恐懼，日前依無故以錄影方法攝錄性影像罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

    檢警調查，被告葉姓男子與被害女子A女原為同居情侶，兩人分手後，A女搬離原住處至花蓮市區租屋。豈料葉男得知A女新住處後，竟心生歹念，於2023年8月晚間，悄悄潛入A女租屋處對面公寓的4至5樓樓梯間埋伏。葉男利用A女租屋處落地窗未拉上窗簾，用手機瞄準屋內，連續拍攝A女洗澡後裸體在屋內走動、吹頭髮等畫面，共錄製了4段足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位影片。

    被害女子過了很久才輾轉得知被前男友偷拍，憤而向警方報案，花蓮縣警察局持搜索票進入葉男住處，查扣涉案手機。經數位勘察，手機內果然存有4段不雅影片。葉男在偵查及審理過程中均坦承犯行，辯稱因久未聯繫到前女友，出於「關心」才偷拍，但法院認為此說詞難以接受，反而顯示其未能理解行為對被害人造成的心理傷害。

    法官認為，葉男明知雙方已分手且女方拒絕聯繫，竟為了滿足一己私慾，透過窺探隱私的方式進行騷擾。根據醫院出具的診斷證明，A女在案發後出現嚴重的身心症狀，顯示葉男行為已對被害人造成莫大心理恐懼與不安，絕非其口中輕描淡寫的「關心」。

    花蓮地院審酌，葉男犯後坦承犯行，但迄今未能與被害人達成和解，也未賠償損害。考量其犯罪動機、手段及對被害人造成的心理創傷，法官認定其行為構成《刑法》第319條之1第1項「未經他人同意無故以錄影方法攝錄其性影像罪」，且屬《家庭暴力防治法》範疇，判處葉男有期徒刑6月，手機沒收，全案仍可上訴。

