闖紅燈對決！無照女大生、酒駕超速男相撞 活下來的判6個月

死者超速與吳女機車相撞，雙方都多項違規，倖存的吳女被判刑6個月。（民眾提供）

家境清寒吳姓女大生多次無照駕駛又闖紅燈，今年初遇上酒駕又超速、同樣也闖紅燈的男騎士，兩人相撞，男騎士重傷不治。律師為吳女求情時，法官卻發現她曾無照駕駛被逮，念她自首、態度良好，家境貧寒需扶養年邁祖父母，依過失殺人罪判處6個月有期徒刑；本案已上訴到最高法院。

判決書指出，今年1月初傍晚，21歲吳女騎機車，要從台東市中華路要左轉到長沙街口，未注意紅燈，也沒打方向燈，提早切入對向車道停等，對向23歲吳姓男騎士也闖紅燈，還酒駕超速，雙方猛烈撞擊，吳男當場失去生命跡象，送醫不治；而吳女也受傷，主動承認肇事。全案經鑑識調查，死者血液酒精濃度達96mg/dL。

請繼續往下閱讀...

兩造都是一連串的違規，但法官認為，吳女未貿然於紅燈時進入路口，或其左轉時騎到交岔路口中心、未占用來車道，就算死者酒駕、超速還闖紅燈也不會發生死亡車禍。認定吳女過失確實為致男騎士於死因。

更進一步來說，吳女沒有駕照本不該上路，不僅先前被逮過，如今再上路還造成死亡，法官認為她為圖便利騎機車，卻不願花時間考領駕駛執照，將違規駕駛的風險轉嫁於其他用路人，根本難同情她，但她無前科素行又符合自首，加上月入6千元還要照顧祖父母，判其有期徒刑6個月。本案已上訴到最高法院。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法