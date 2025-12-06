為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    前男友抖音直播炫贏官司「恐怖前女友」上訴：他哪有心生畏懼？

    2025/12/06 19:39 記者王捷／台南報導
    蔡女嗆要殺陳姓前男友與友人遭判恐嚇，上訴指陳男在抖音（Tik Tok）炫耀勝訴，根本不怕，台南地院仍認定構成恐嚇，改判拘役25日。（美聯社資料照）

    蔡姓女子在通訊軟體嗆聲要殺陳姓前男友，一審依恐嚇危害安全罪判拘役55日；她上訴指控對方其後在「抖音」炫耀勝訴、揚言繼續提告，質疑根本不怕。台南地院二審仍認定構成恐嚇，但考量精神就醫紀錄，改判拘役25日得易科罰金。

    蔡女與陳男去年4月兩人在通訊軟體因細故爭執，蔡女通話中說「我不是只有要殺你，我也要殺她，我也想要把她殺掉」，陳男心生畏懼，由南警二分局報請檢方偵辦，檢察官聲請簡易判決處刑，一審依恐嚇危害安全罪判刑。

    蔡女上訴稱，自己多年罹患憂鬱與情緒障礙，曾吞安眠藥送醫，當時只是情緒失控；又指陳男自稱在宮廟黑道幫派擔任保鑣圍事，案發後卻在抖音直播談偵查與訴訟，簡易判決後貼文炫耀勝訴，並揚言再告，行為完全不像害怕，主張不應認定恐嚇危害安全。

    二審合議庭認為，通話內容明白以加害生命語句威脅，依一般經驗足以使人害怕，恐嚇罪不以真的行凶為必要；抖音直播與貼文是8個月後的事，無法否定案發當下的畏懼感，被告辯解不足採。

    法院調閱多家醫院精神科病歷，確認她長期治療，但去年間無喪失辨識或控制能力紀錄，難認符合心神喪失或責任減輕，只能作為量刑考量。合議庭認定，一審未充分審酌身心狀況，量刑偏重，所以將刑度由拘役55日降為25日，可以易科罰金，全案不得再上訴。

