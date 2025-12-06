姓別姓麻被趣稱「別找麻煩」 稀有姓聚台中交流

由前台中市副市長令狐榮達（前左5）發起「稀有姓氏奇緣初遇」活動6日在台中登場，台中市長盧秀燕（前左6）歡迎大家齊聚台中。中央社記者郝雪卿攝 114年12月6日

全台「麻」姓約100餘人，曾有麻姓與「別」姓學生剛好同班，就被打趣「別找麻煩」；稀有姓氏代表今天相聚台中市交流，發起人前台中市副市長令狐榮達說，想讓大家覺得不孤單。

令狐榮達與中華民國退休警察協會總會長耿繼文、中華運動文化暨人才發展協會理事長車宜靜與台中市河南同鄉會理事長麻高霖等共同發起及籌備活動，集結80多名稀有姓氏代表出席，包括令狐、諸葛、寸、索、閔、鹿、壽、芮、戰、繩、步、鄢、介與郅等。

請繼續往下閱讀...

麻高霖說，求學時班上正好有同學姓「別」，同學們就打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。

令狐榮達表示，從小到大由於姓氏常碰到有趣的事或被注意，不能遲到早退，從小就要循規蹈矩。雖然作家金庸作品「笑傲江湖」中主角令狐沖很有名，但全台僅18人姓令狐，促使他想結合罕見姓氏民眾相聚交流。

令狐榮達在台中市副市長任內，偶爾碰到少見姓氏民眾，覺得有趣而發起稀有姓氏聯誼群組，成員從20多人增加到240餘人，參與人數不斷增加。

他說，台灣前百大姓氏就占96.7%人口，百大以後各姓氏占不到4%，未來將成立「社團法人中華稀有姓氏文化交流協會」，大家有機會相聚才不會覺得很孤單。

與會的台中市長盧秀燕表示，據內政部2023年統計，全國共1785個姓氏，陳、林等前10大姓氏占全國過半人口，而僅1人使用的姓氏達268個，如「八」、「丙」或「唱」等；僅2人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」與「下」等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法