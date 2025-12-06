「幽靈鄰居」Line搭訕 5旬女作業員誤信推薦投資虛擬貨幣遭詐

刑事局分析，此類詐騙常以「我家漏水」等生活化對話，假冒鄰居開啟對談，藉此拉近關係。（記者鄭景議翻攝）

52歲的王姓工廠女作業員，因相信了Line上「幽靈鄰居」的善意推薦，將辛苦積攢的21萬元投入不明虛擬貨幣交易APP，直至1個月後「好鄰居」不讀不回訊息，才驚覺遭詐。刑事局分析，此類詐騙常以「我家漏水」等生活化對話，假冒鄰居開啟對談，藉此拉近關係，引誘薪資較低的藍領階層將積蓄投入高風險陷阱。

刑事局表示，王女在今年9月間，Line被陌生人加入好友，對方以指責「她家漏水導致樓下天花板滴水」開啟爭執。後來雖澄清是誤會，但這名「鄰居」卻開始每天問安、聊生活，逐漸讓鮮少與人互動的王女卸下心防。

半個月後，這位「鄰居」介紹穩賺不賠的投資管道，邀請王女下載虛擬貨幣交易APP，並稱自己已獲利一波。王女對虛擬貨幣完全不瞭解，但因相信鄰居提供的投資網址，下載了未經授權的APP，並依指示儲值1萬元投資。

幾日後，該APP顯示獲利3萬元，鄰居慫恿王女加大投資金額，王女因此將辛苦積攢的20萬元再度匯入詐騙網站，總共損失21萬元。然而，從頭至尾王女均未實際操作買賣，全程皆由網站客服代為操盤，她僅看到APP顯示的獲利畫面。

當「鄰居」知道王女存款有限、騙光她所有積蓄後，Line再無回應，王女撥打165反詐騙諮詢專線後，才驚覺遭詐。

刑事局分析，近期Line陌生訊息常有以「樓下鄰居」、「小孩半夜不睡覺很擾鄰」等生活化方式，假冒鄰居開啟對談，約半個月至1個月取信被害人後，便會介紹「穩賺不賠的投資管道」吸引被害人。

刑事局呼籲，對陌生人切忌交淺言深，素未謀面的「鄰居」介紹的投資更是不可採信。此外，繞過手機作業系統內建應用程式商店安裝的APP，極有可能被植入惡意程式，請民眾遇到不明管道的投資推薦，立即撥打165反詐騙專線。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

