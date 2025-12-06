為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    用糖果哄騙5歲女童「做這件事」 直排輪教練慘了

    2025/12/06 16:32 記者許國楨／台中報導
    台中高分院維持一審原判，依加重強制猥褻罪判吳男有期徒刑4年。（資料照）

    台中高分院維持一審原判，依加重強制猥褻罪判吳男有期徒刑4年。（資料照）

    苗栗吳姓男子曾對15歲女友性交，緩刑期間到某幼兒園擔任直排輪教練，竟再次對幼童不當接觸，在廁所用糖果哄騙5歲女童以嘴巴碰觸其生殖器，審理期間吳男矢口否認，台中高分院二審不採信，近日駁回吳男上訴，維持原判，依加重強制猥褻罪判徒刑4年。

    吳男過去曾因與少女發生性行為受刑事處分，緩刑期間從事直排輪教學工作，去年1月在某幼兒園授課時，對一名5歲女童實施不當接觸，並塞糖果給女童後要求保密，女童回家後將事件告知母親，表示自己有看到、碰到教練的雞雞，女童母親立即報警，案件曝光。

    苗栗地院一審審理時，吳男及辯護律師均否認犯罪，主張女童未表現不適，行為不構成猥褻，但法院認為，未滿7歲兒童無合意能力，即便未明確表達拒絕，也屬違反性自主的行為，因此不採信被告說法，且吳男利用教學身分接觸幼童不當，過去已有兩次針對少女性行為前科，犯後態度消極，未道歉或賠償，判處加重強制猥褻罪4年。

    台中高分院二審審理時，比對幼兒園監視器畫面及相關證詞，確認原審認定事實與量刑無誤，認為教育工作者承擔高度信任責任，濫用職務對兒童造成重大社會危害，依法須嚴懲，仍駁回吳男上訴，維持4年有期徒刑判決，可上訴。

