    社會

    兩女受困陽明山七股野溪溫泉 警沿途鳴笛定位救出

    2025/12/06 16:07 記者劉慶侯／台北報導
    趙女和英國籍女性友人上陽明山慢跑、泡溫泉卻迷途，幸被警方尋獲。（記者劉慶侯翻攝）

    24歲趙姓女子日前帶英國籍女性友人到陽明山慢跑、泡溫泉，傍晚山區下雨兩人迷路又寒冷，只得報警求助。北市警士林分局獲報，根據趙女描述地貌，沿溪邊不斷鳴笛聲定位，漫山遍野的找尋，終於找到快要失溫的兩女，安全送返。

    北市警士林分局山仔后派出所所長蘭建榕、警員蔡智豪，日前執行巡邏勤務時，接獲119轉陳的求助通報，指稱趙女與英國籍友人受困位路況泥濘的七股野溪溫泉。

    由於時序入冬，陽明山區天候多變且傍晚山區天色黑暗雨勢滂沱，崎嶇山路更因泥濘難行，警方救援刻不容緩。立即組織搜救人員緊急協尋，以步行或警車沿溪邊搜尋。

    警方不斷藉由鳴笛聲定位，並輔以燈光照明的光源，最終在離產業道路約500公尺處的山徑中，發現趙女等兩人，馬上指引並救護，兩人身體狀況幸無大礙，員警暖心協助接送至停車處，並通知親友平安消息。

    警方表示，民眾從事登山健行活動前，應事先評估自身體力狀況，充分了解登山路線，並攜帶足夠水糧與通訊設備，避免單獨行動。如不慎迷途或發生緊急情況，請儘速撥打110或119求助，以利警方及相關單位即時掌握位置、展開救援。警方也提醒，登山應結伴同行並預先告知親友行程，確保自身安全。

