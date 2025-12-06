4樓房間3度落下「室內雨」 鄰居漏水糾紛折騰近5年才一審判賠

曾女控訴鄰居楊男頂樓水塔防水失效，害4樓房間、浴室3度漏水，折騰近5年，台南地院判楊男修到不漏並賠29萬多元。示意圖。（資料照）

千金難買好鄰居，漏水糾紛常讓民眾很煩惱，台南一位曾姓女屋主控訴隔壁楊姓鄰居頂樓水塔積水，害她家4樓房間與浴室3度漏水，從發現漏水到台南地方法院判決，折騰快5年才判楊男賠償29萬2120元。

曾女與楊男房屋相連，2021年先後兩次發現4樓房間與浴室漏水，天花板滴水、家具浸濕，曾女花12萬7900元修繕，2022年底又第三次漏水，只得提告，要求鄰屋頂樓重做防水，並賠償修繕費、動產損害、租金與精神慰撫金，求償逾50萬元。

請繼續往下閱讀...

楊男辯稱，房子買來頂樓就有滲水，他曾做防水、鋪磁磚又加蓋鐵皮，是建商施工瑕疵，不是他疏忽，還懷疑曾家裝修共同壁時鑽破水管，害抽水馬達異常打水才會積水；此前兩造因另一起漏水案調解，他已賠3萬元，並質疑鑑定沒說清水源，本案不應再追究。

法院會同兩造勘驗後，囑託台南市土木技師公會在楊家水塔下方地坪做積水試驗，放水不久，曾家4樓天花板與廁所平頂先後滴水，隔天開燈還當場燒壞冒焦味；配合熱影像與水分計檢測，鑑定認定積水由頂樓地坪裂縫向下滲入樓板，主因是防水層老化或施工不良。

台南地院採信鑑定結果，認定楊男已侵害曾女使用利益，先前3萬元調解處理舊案，不影響本案，並命楊男依鑑定施工項目重做頂樓防水，如不處理須容許曾女僱工進屋施作，修復費27萬5634元，並就室內修繕與動產損害認定應賠29萬2120元，精神慰撫金與醫療費遭駁回，全案可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法