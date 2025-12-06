為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    真軟爛！求前女友每月出1萬2顧他媽 遭拒怒灑汽油嗆縱火

    2025/12/06 16:12 記者徐聖倫／新北報導
    蔡男遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    40歲蔡姓男子近日將入監服刑，他找到前女友，希望她協助照顧年邁老母，代替他給老母每月12000元生活費，遭前女友拒絕。蔡男對此感到氣憤，昨前往前女友哥哥經營的理髮店潑灑汽油，當眾威脅縱火，警方獲報即刻趕抵，將失控的蔡男制伏並帶回法辦。

    據了解，蔡男有槍砲、傷害、毒品等多項前科，他日前找到前女友，向她表示自己要入監服刑，年邁母親沒人顧，希望前女友能替他照顧，且要求前女友每個月給老母12000元。前女友認為，雙方早已分手，沒道理幫他這個忙，遂果斷拒絕。

    蔡男惱羞成怒，他得知前女友的哥哥在新北市三重區五華街經營快剪理髮店，昨下午3時許，他帶著汽油前往店面潑灑，當街揚言縱火。警方獲報趕抵，蔡男當時還手持鐵撬，優勢警力將他制伏上銬，帶回偵詢。

    蔡男承認犯案，供稱因為前女友不答應讓他感到十分羞辱，所以潑灑汽油恐嚇縱火，以此洩憤。警詢後，依毀損、恐嚇、公共危險等罪嫌，將蔡男移送法辦。

    警方扣回鐵撬。（記者徐聖倫翻攝）

    警方扣回鐵撬。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男被制伏在地。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男被制伏在地。（記者徐聖倫翻攝）

