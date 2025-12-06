為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    最強「運兵車」突開上斑馬線 台中新光三越前碰撞等紅燈同款車

    2025/12/06 16:19 記者許國楨／台中報導
    高檔凌志商務車越開越偏，撞上同廠牌停等紅燈的休旅車。（民眾提供）

    高檔凌志商務車越開越偏，撞上同廠牌停等紅燈的休旅車。（民眾提供）

    台中市七期新光三越前，5日晚間上演一場活生生的「豪車推擠賽」，警方接獲報案指出，台灣大道二段與弘孝路口發生車禍，員警抵達時，只見兩輛都是凌志廠牌的豪車在斑馬線前碰撞，宛如在路中央互相深情對望，旁邊站著一臉無奈的駕駛與處理事故的警員。

    28歲朱男當時駕駛新車要價459萬起跳，網稱「地表最強頭等艙」，或社會人士最愛俗稱「運兵車」的凌志高檔商務車，沿弘孝路往惠來路方向直行，駛經新光三越前台灣大道時，突然越開越往右偏移，先是開到斑馬線上，撞到BRT站體前的黃色回復式導桿，接著撞到最無辜，正在該路口停等紅燈的同品牌休旅車。

    當時逛街人潮相當多，民眾都被這突如其來一幕嚇到瞠目結舌。有人說，還好沒撞到行人，也有人說，休旅車等紅燈也被撞，真的衰到爆；警方獲報案趕往處理，雙方駕駛均無受傷、也無飲酒情事，朱男向警方表示，因「一時恍神」沒注意，才會撞到停等紅燈車輛，詳細肇事責任仍由鑑定單位調查釐清。

    有民眾將事故經過PO到社群，網友紛紛留言「這是Lexus官方未公開的鈑金強度PK賽嗎？」、「兩台同門車款互撞……這算內鬥嗎？」也有網友幽默補刀：「駕駛不是恍神，是太享受『頭等艙』，結果忘記自己不是在飛機上。」令人莞爾。

