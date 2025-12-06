30歲勞工中暑喊失能 要雇主賠到65歲退休

潘男在工地中暑熱衰竭，稱喪失工作能力，公司求償到65歲退休4百多萬；台南高分院認僅4個月職災，維持原審只給7萬多。示意圖。（資料照）

30歲潘姓工人在工地中暑熱衰竭送醫，主張各種疾病職災害讓他喪失工作能力，要求雇主一路賠到他65歲退休，共4百多萬元，一審只認職災4個多月給約7萬多元，高等法院台南分院二審駁回上訴維持原判。

潘男在工地從事油漆工作，2020年夏天他被派到麥寮廠，長時間在日頭下作業，發生熱衰竭合併急性腎臟損傷送醫，出院後他持續回診，主張留下慢性肝炎病症、醫師建議休養到2025年。

潘男認為，雇主沒有安排高溫作業休息，也沒做特殊體檢，讓他長期暴露在甲苯、粉塵環境，才會中暑又肝功能惡化，他把熱衰竭和慢性肝炎都當成職災，依失能標準換算勞動力減損，要把賠償一路算到65歲退休，連同醫療費、工資補償、交通費和精神慰撫金，對公司求償拉高到4百多萬元。

公司不爭執熱衰竭是職災，卻強調潘男原本就有脂肪肝，慢性肝炎只是普通傷病，勞保局與雲林台大醫院鑑定一致認為，他腎功能在住院期間已恢復正常，熱衰竭數月內可痊癒，所用油漆不含明顯肝毒性，肝功能異常與油漆工作無關。

合議庭採信鑑定，認定職災僅限約4個月的熱衰竭與急性腎損傷，並未造成失能，法院計算，雇主需補償職災醫療費2770元、工資6萬0901元，另就侵權賠償交通費6000元與精神慰撫金6000元，其餘把肝炎算進職災、要求賠到退休的部分，欠缺醫學與法律基礎。台南高分院認為一審無不當，駁回上訴與擴張之訴。

