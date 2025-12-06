為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    表兄弟燃放沖天炮引火燒車 與父母須連帶賠償60萬

    2025/12/06 14:38 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市朱姓少年與表弟2人今年1月間燃放沖天炮不慎，燒毀2輛轎車。基隆地院判2名少年與少年的父母須連帶賠車主60萬。（資料照，記者林嘉東翻攝）

    基隆市朱姓少年與表弟，今年農曆年初一，在中正區和平島里民活動中心旁燃放沖天炮，致火星掉落，燒毀停在路邊的2輛轎車，車主向朱家提告求償車損。基隆地院審理後，判2名少年與2名少年的家長，須連帶賠償車主60萬元損害賠償。

    今年1月29日（農曆春節年初一）晚上9時許，基隆市中正區和平島里民會堂旁發生火警，停在里民會堂旁的2輛轎車起火燃燒，消防隊員趕抵滅火時，2車已全面燃燒，經灌救後2車被燒剩骨架。警、消調閱路口監視器發現，發生車輛火災前，有3名小孩在附近燃放沖天炮，警方查出是朱姓少年、帶著妹妹，與表弟等3人在火場附近玩，朱少與表弟燃放沖天炮時，火星掉落停在里民會堂旁的車輛引擎蓋上後，波及另一台轎車，造成2車被燒毀。

    其中一輛陳姓車主向朱姓少年、與他的表弟，與2人的父母求償72萬元損害賠償。法院審理時，法官認為朱姓少年，與他的表弟燃放沖天炮不慎，火星掉落致陳的車被燒毀間具有因果關係，找車商鑑定陳男車子的中古價為60萬元後，判2名少年與2名少年的父母須連帶賠償陳男60萬元損害賠償。

