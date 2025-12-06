不認識也能「打成一片」？台中阿姐氣場太強 電梯內互嗆引爆混戰全送辦

台中市區今天清晨發生街頭混戰，警方及救護車都趕到。（民眾提供）

台中市中區今天上演一場「阿姐對看失和事件」，從電梯裡互不爽開始，到一樓大廳變身拳腳與拉扯混搭的晨間鬧劇，警方到場雖未目睹打架現場，但雙方互控傷害、涉入多人衝突，全案仍依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦，為這場突如其來的「清晨快閃亂鬥」劃下法辦句點。

事發在今天早上7點多，地點在中區中山路與繼光街口附近一棟大樓，甲方紀姓女子（48歲）、蔡姓女子（51歲）、杜姓女子（45歲），與乙方吳姓女子（34歲）原本互不相識，卻因一部電梯結下「孽緣」，雙方當時皆徹夜飲酒從不同酒吧散場，酒意未消，恰巧搭上同一部電梯。

請繼續往下閱讀...

由於全員狀態略帶酒意，本該只是沉默直達一樓，卻因「阿姐的眼神交會」引爆第一波火花，吳女與紀女在電梯裡互看不順眼，先是視線比劃，接著話語交鋒，最後整座電梯的空氣瞬間變成清晨限定「阿姐氣場對決」，電梯門一開，口角不減反增，兩人拉扯之勢一路從電梯內延伸到一樓大廳。

覺得姐妹淘被嗆的紀女一方兩名女性友立刻加入戰場，另一邊，正要來接吳女的張姓男友（30歲）剛好走進現場，看見女友被3名不認識阿姐包圍，反射性衝上前想制止，結果一頭栽進亂局，只見5人瞬間扭成一團，場面混亂，警消獲報趕抵時，戰場已落幕，只剩掛彩5人等待救護，結果不意外，彼此都堅稱自己是被欺負的一方，互控對方傷害，由於人數超過3人，加上確實有拉扯推擠，警詢後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法