    首頁 > 社會

    高雄連環車禍 婦人疑闖紅燈肇事

    2025/12/06 13:40 記者洪臣宏／高雄報導
    郭女轎車衝上高雄機場圍牆外草皮。（民眾提供）

    高雄市前鎮區今（6）日發生一起連環車禍，郭姓婦人疑似駕駛轎車闖紅燈，與行經中山路的楊男發生擦撞，2車發生翻覆，並波及林男的轎車，郭姓婦人受傷送醫，她驚魂未定向警方表示，完全忘記車禍發生當下情形。警方正調查車禍原因。

    前鎮分局草衙所於上午8時39分許獲報，中山路與金福路口發生一起交通事故，員警立即趕赴現場管制處理避免二次事故發生。

    據了解，40歲郭女駕駛轎車自金福路西向東方向行駛穿越中山路時，與38歲楊男駕駛沿中山路北往南行駛的轎車發生擦撞，並波及50歲林男沿中山路南下的轎車，車禍發生時揚起一片塵煙，郭女與楊男的車輛均翻覆。

    郭姓女子由119到場協助送醫，治療後無生命危險；楊姓駕駛輕微受傷，自行就醫；另林姓駕駛則未受傷。

    3名肇事駕駛經呼氣檢測酒測值均為0；初步研判肇事原因為郭女駕駛闖紅燈致生事故，至於詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

    郭女車輛疑闖紅燈衝入中山路車陣。（民眾提供）

    郭女車輛衝進中山路發生車禍。（民眾提供）

    車輛發生碰撞後揚起塵煙。（民眾提供）

    楊男轎車碰撞後翻覆。（民眾提供）

    林男車輛亦受波及。（民眾提供）

