    首頁 > 社會

    基隆雨天視線差5天4起行人遭撞事故 駕駛挨罰18000元、吊照

    2025/12/06 13:36 記者林嘉東／基隆報導
    陳姓男子昨天清晨6時許，騎經公園街、忠三路309號前，未禮讓走在斑馬路上的陳姓女子，把陳女撞傷，自己也摔倒受傷。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市林姓女子昨天傍晚駕車行經基隆市新西街、西定高架橋路口，未禮讓正在穿越斑馬線上的行人，甚至把行人撞跌倒受傷。警方統計12月1日至昨天，共發生4起汽、機車未禮讓行人，撞傷正在走斑馬線行人的交通事故；警方依法對林女等4名駕駛，依違反道路交通管理處罰條例開罰1萬8000元罰鍰，吊扣駕駛執照1至2年。

    時序進入冬季，基隆地區受到東北季風影響，除日照時間減少外，降雨機率也大幅增加，用路人易因天色昏暗、路面濕滑與視線不佳而發生交通事故。基隆市警察局統計，今年12月1至5日期間已發生4件汽、機車撞傷行人事故，均為車輛駕駛人駛近行人穿越道時，未暫停讓行人先行所致。

    警方除依道路交通管理處罰條例對肇事的駕駛處以1萬8000元罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年外，肇事駕駛還需負擔刑事過失傷害罪及民事賠償責任。

    基隆市警局交通警察隊副隊長李文雄表示，雨天能見度降低，提醒駕駛人在雨天行車需特別提高警覺，尤其是清晨及夜間視線不佳時，行經路口、行人穿越道及學校、醫院周邊等行人密集區域，主動減速並觀察周遭路況，避免急煞與突然變換車道；至於，行人除應注意車流、緊靠路邊行走，穿越道路應避免滑手機，注意左右來車。

    李文雄建議，行人夜間穿越斑馬線時，提高自身辨識度並善用反光物或亮色雨具，讓駕駛人能及早看見；警方將持續執行「行人友善」及「行人有序」專案，加強取締車輛不停讓行人及行人違規穿越道路行為，打造基隆成為「最友善、最安全」的國際城市。

